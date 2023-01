The Conjuring 4 potrebbe essere l'ultimo film della saga horror prodotta da James Wan. A rivelarlo è stato lo stesso produttore durante una nuova intervista in cui c'è stato modo di parlare del futuro dei lungometraggi ispirati alla storia vera di Ed e Lorraine Warren.

James Wan, intervistato da Collider, ha infatti confermato che si sta lavorando a The Conjuring 4.

Il filmmaker ha spiegato che lo sviluppo del film è in corso e stanno compiendolo con attenzione, aggiungendo poi: "E vogliamo inoltre, in un certo senso, concederci il nostro tempo per assicurarci di realizzarlo nel modo giusto ed essere certi dell'emozione delle storie dei Warren che vogliamo raccontare e in cui addentrarci, e potenzialmente concludere".

Wan ha quindi ribadito: "Volevamo essere certi che fosse la cosa giusta, la storia più corretta che potremo raccontare".

La sceneggiatura del film sarà firmata da David Johnson, già autore degli script di The Conjuring - Il caso Enfield e The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo.

I protagonisti saranno nuovamente Vera Farmiga e Patrick Wilson nel ruolo dei coniugi Warren, alle prese con situazioni sovrannaturali inspiegabili.