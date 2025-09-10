The Conjuring, James Wan ai ferri corti con Warner Bros.: "Più soldi o abbandonerà il franchise"

Il franchise The Conjuring è la gallina dalle uova d'oro di Warner Bros. L'ultimo capitolo della saga horror, The Conjuring - Il rito finale, ha debuttato al box office USA incassando 84 milioni (con 194 milioni di incassi globali) e diventando la miglior apertura horror di sempre. Anche se Patrick Wilson e Vera Farmiga hanno confermato che il film rappresenta il loro canto del cigno nel ruolo dei coniugi Warren, il pubblico ha sete di spaventi e Warner ha già in cantiere un prequel e una serie spinoff. Ma in futuro il franchise potrebbe proseguire senza il suo creatore James Wan.

Il regista e produttore avrebbe minacciato di abbandonare la saga se non gli verranno aumentati i profitti. In sostanza Wan vuole rivedere l'accordo economico che lo lega al franchise The Conjuring come produttore, oltre ad aver diretto i primi due film della saga e alla partecipazione in un breve cameo in The Conjuring - Il rito finale. Questa sarà la sua ultima volta?

Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei coniugi Warren

Come proseguirà il franchise The Conjuring, con o senza James Wan?

Secondo Puck News, James Wan e la sua società Atomic Monster sono nel pieno delle trattative con Warner Bros. L'accordo attuale prevede che Wan venga accreditato e pagato come produttore per tutti i futuri film di The Conjuring e per la preannunciata serie TV spinoff. Visti i profitti generati dal franchise, che ha superato il miliardo di dollari di incassi, il regista starebbe insistendo per ottenere condizioni finanziarie migliori.

Secondo quanti riportato, James Wan avrebbe chiesto che gli venga riconosciuto il 50% dei profitti dei prossimi film prima di abbassare la sua proposta al 25% per il prossimo capitolo, che dovrebbe essere un prequel, e al 50% per quelli successivi. Ma Warner Bros. non sembra intenzionata a cedere, mentre alcuni dirigenti della New Line come Richard Brener sosterrebbero che i recenti contributi di Wan al franchise siano stati limitati. Se il regista non fornirà un livello minimo di servizi di produzione, lo studio potrebbe persino arrivare a escluderlo del tutto dal franchise.

La disputa solleva interrogativi su quanto James Wan rimanga centrale nell'universo di The Conjuring, ma secondo alcuni addetti ai lavori il cineasta sarebbe ancora essenziale per plasmare la mitologia che ha reso i film così popolari e il cui successo non accenna a diminuire.