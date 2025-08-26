The Conjuring - Il rito finale sarà l’ultimo della saga, James Wan: “Non vogliamo distruggere il franchise"

Il produttore e regista ha confermato che il film in arrivo il 4 settembre nelle sale cinematografiche calerà il sipario sulla storia dei coniugi Warren.

Il creatore della saga The Conjuring, James Wan, ha confermato che il prossimo capitolo Il rito finale, è stato scelto come film conclusivo del franchise con protagonisti i coniugi Warren.

Creato nel 2013 da James Wan, l'universo di The Conjuring ha presentato ai fan dell'horror di tutto il mondo la storia basata sui veri investigatori del paranormale, Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

James Wan conferma la fine di The Conjuring

Il produttore e regista ritiene che sia il momento giusto per dire addio ai Warren, quando il pubblico è ancora pienamente coinvolto nella loro storia e non si è ancora stancato dei film.

Vera Farmiga con Patrick Wilson in una scena di The Conjuring - Il rito finale

"Non vogliamo ritrovarci a fare questo tra 20 film, quando ormai avremo distrutto il franchise. Ci piace l'idea di chiudere con un grande botto mentre tutti amano ancora questo mondo, i film e i personaggi" ha spiegato Wan "Semplicemente sembra la cosa giusta. Quindi penso che sia più questo il motivo, voler chiudere in alto mentre siamo ancora al top, per così dire".

L'infestazione della famiglia Smurl e il futuro di The Conjuring

The Conjuring - Il Rito finale racconta la storia di Ed e Lorraine Warren alle prese con il caso di una delle più famose indagini dei coniugi, l'infestazione della famiglia Smurl, insieme alla figlia ormai grande Judy (Mia Tomlinson).

Jack e Janet Smurl di West Pittston, Pennsylvania, denunciarono che un demone abitava nella loro casa tra il 1974 e il 1989, e durante l'infestazione, la presenza demoniaca spinse una delle loro figlie giù per le scale, aggredì sessualmente membri della famiglia e attaccò anche il loro cane.

L'ultimo capitolo di The Conjuring significa molto per James Wan, perché ricorda di aver visto il film tv del 1991, The Haunted: "Perché proprio questo caso? In realtà è qualcosa di molto personale per me. Quel film tv uscito nei primi anni '90, intitolato The Haunted e con Sally Kirkland, è stato il film che mi ha fatto conoscere Ed e Lorraine Warren" ha raccontato James Wan "Per me è sembrato un cerchio che si chiudeva tornare e usare proprio questo caso, il caso Smurl, come l'ultimo. Mi è sembrata la cosa giusta".