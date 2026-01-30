James Wan prepara un nuovo Saw: sarà "spaventoso come l’originale"

Il successo di James Wan è iniziato nel 2004 grazie all'exploit del primo film del franchise Saw - L'enigmista, che ha dato il via ad una saga incredibile arrivata ai giorni nostri, nonostante Wan abbia poi lasciato nel corso degli anni.

Ora il produttore ha confessato di essere al lavoro per realizzare un Saw davvero spaventoso, proprio come fu il film originale. James Wan vuole portare sullo schermo Saw 11 e ricreare quell'atmosfera inquietante che aveva catturato il pubblico più di vent'anni fa.

Un ritorno alle origini per Saw

"Per me, tornare finalmente su questo progetto significa probabilmente avere lo sguardo più fresco. Sento di poter tornare con una nuova prospettiva, pur sapendo che con questo prossimo film voglio richiamare lo spirito del primo" ha confessato il regista di Aquaman.

Cary Elwes in una scena di Saw - L'enigmista

"Una delle cose che voglio davvero fare con questo prossimo Saw è renderlo di nuovo spaventoso. Voglio fare un Saw spaventoso, non solo cruento, ma psicologicamente disturbante, come quello che Leigh [Whannell] e io abbiamo fatto nel primo film. Leigh e io vogliamo entrambi recuperare lo spirito di quel primo film e tornare alla filosofia di Jigsaw, che è quella di prendersela con le persone che non apprezzano la propria vita" ha concluso il creatore di Saw.

Saw 11 sarà qualcosa di diverso

Il progetto è ancora alle prime fasi e per il momento i dettagli sono tenuti segreti dalla produzione e dallo stesso James Wan. L'obiettivo è piuttosto chiaro: proporre qualcosa di diverso rispetto ai capitoli precedenti.

"Voglio tornare a ciò che abbiamo toccato nel primo film. Allo stesso tempo, voglio onorare ciò che le persone hanno imparato ad amare del franchise, cercando però di fare qualcosa di fresco e nuovo che non abbiamo mai visto prima. Questo prossimo film sarebbe l'undicesimo capitolo, e ci sono stati molti film in questo mondo. Dobbiamo fare qualcosa di diverso per raggiungere una nuova generazione che non è cresciuta con esso" ha concluso James Wan.