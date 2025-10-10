Blumhouse rilancia Saw: James Wan torna per reinventare la saga horror da oltre un miliardo di dollari

Il produttore di The Conjuring e regista del primo film ha deciso di riportare sul grande schermo la saga thriller/horror nata nel 2004.

Il franchise di Saw è pronto per rinascere, dopo l'acquisizione della saga da parte di Blumhouse. Jason Blum ha confermato che il prossimo film reinventerà completamente che coinvolgerà anche i creatori originali.

A confermare il progetto per il futuro del franchise è stato lo stesso Blum nel corso di una lunga intervista rilasciata a Variety, specificando l'intenzione di tornare alle origini.

Le idee di Jason Blum sul futuro di Saw

"È davvero difficile realizzare dieci film in un'unica saga" ha dichiarato "Non tolgo nulla ai produttori originali e sono grato che ci abbiano permesso di proseguire. La mia idea creativa è sempre la stessa: riportare a bordo le persone che hanno creato la magia all'inizio. James Wan, il regista originale, sarà fortemente coinvolto. È così che vogliamo reinventare Saw".

Shawnee Smith in una scena di Saw

Il coinvolgimento di James Wan nel progetto è una scelta naturale, visto che di recente Atomic Monster si è fusa proprio con Blumhouse. Al momento, nessun film di Saw in fase di sviluppo ma l'idea di realizzare un reboot è un punto di svolta importante per il franchise horror da oltre un miliardo di dollari.

Il successo del primo Saw

Il film del 2004 diretto da James Wan racconta la storia di due sconosciuti intrappolati in un fatiscente bagno e costretti dal temibile Enigmista a compiere delle scelte davvero estreme per sopravvivere.

Un viaggio terrificante nel terrore morale e psicologico, diventando un vero e proprio fenomeno di culto, con ben 10 capitoli cinematografici e un incasso da 104 milioni di dollari, imponendosi anche come classico di Halloween. Dopo il successo di Saw X nel 2023, la lavorazione di Saw XI si è bloccata per divergenze creative.

Nel primo film di Saw - L'enigmista il cast era composto da Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover, Ken Leung, Michael Emerson, Tobin Bell e Shawnee Smith.