The Conjuring: l’inquietante casa del film originale andrà all’asta ad Halloween

La dimora che ha fatto da sfondo alle vicende del primo film della saga horror sarà venduta in una prossima asta organizzata non a caso nel giorno delle streghe

Una delle case più famigerate degli Stati Uniti sarà presto venduta al miglior offerente, proprio nella notte più spaventosa dell'anno. Stiamo parlando della dimora nel Rhode Island che ha ispirato la serie di film horror The Conjuring.

La casa sarà messa all'asta il giorno di Halloween, secondo quanto riferito da una casa d'aste del New England che ha messo in vendita la proprietà a Burrillville. Per chiunque sia disposto o addirittura desideroso di vivere in una casa che è diventata sinonimo di fantasmi e possessioni, vincere l'asta significherà acquistare una casa con tre camere da letto e due bagni, anche se senza aria condizionata, secondo un documento pubblicato da JJ Manning Auctioneers.

"Questa antica fattoria è diventata famosa per le apparizioni e le attività paranormali che vi si sono verificate nel corso della storia. Nel 2013, la Warner Brothers ha distribuito il film The Conjuring, basato su eventi paranormali realmente accaduti nella residenza in questione alla famiglia Perron negli anni '70", si legge nell'annuncio.

L'Evocazione - The Conjuring: una inquietante scena del film

La vera storia dietro la casa che ha ispirato The Conjuring

Basata su eventi realmente accaduti, la saga horror ha affascinato il pubblico per oltre un decennio con la sua rappresentazione dei veri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren mentre salvano le famiglie dagli spiriti e dai demoni che le tormentano.

Nel primo film, uscito nel 2013, i Warren si recano nella fattoria della famiglia Perron nel Rhode Island per salvarli da un'entità malvagia, una strega di nome Bathsheba Sherman, che infesta la proprietà da oltre un secolo.

La famigerata casa della famiglia Perron si trova in realtà a Burrillville, nel Rhode Island, e gli amanti dell'horror potranno ufficialmente fare un'offerta per acquistarla questo Halloween. "Questa antica fattoria è diventata famosa per le apparizioni e le attività paranormali che vi si sono verificate nel corso della storia", si legge nell'annuncio.

The Conjuring - Il Rito finale: un primo piano di Vera Farmiga

Il successo al box-office di The Conjuring - Il rito finale

L'ultimo capitolo della saga cinematografica ha debuttato lo scorso fine settimana con la cifra record di 83 milioni di dollari da 3.802 sale, con una media per sala da capogiro di 21.830 dollari. Nel mondo, l'incasso è arrivato a 210 milioni di dollari.

Si tratta del miglior debutto dell'anno per un horror, che ha superato i 51,6 milioni di Final Destination Bloodlines e del terzo miglior debutto della storia dopo altri due titoli Warner Bros.: It del 2017 con 123 milioni e It - Capitolo Due del 2019 con 91 milioni. La nostra recensione di The Conjuring - Il rito finale fa luce sulla The Conjuring - Il rito finale: la storia vera che ha ispirato il film horror.