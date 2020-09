The Conjuring - Il caso Enfield, il film horror stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1 alle 23:26 in seconda serata arriva The Conjuring - Il caso Enfield, il film horror ispirato a una storia vera.

The Conjuring - Il caso Enfield è il film in onda stasera su Italia 1 alle 23:26, una seconda serata dedicata all'horror con il sequel del film soprannaturale The Conjuring - L'evocazione, arrivato 3 anni prima.

Nel 1977 a Enfield, sobborgo londinese, iniziano a verificarsi eventi soprannaturali nella casa dove vive Peggy Hodgson insieme ai quattro figli. In particolare, la figlia undicenne Janet sembra essere il bersaglio di uno spirito appartenuto ad un anziano signore vissuto e morto nella casa, che intima continuamente alla bambina di andarsene insieme alla sua famiglia. La polizia, la stampa e la Chiesa vengono coinvolti nel caso, finché quest'ultima chiede l'intervento dei coniugi demonologi Warren, esperti di fenomeni paranormali.

Lorraine Warren e Ed Warren sono interpretati da Vera Farmiga e Patrick Wilson. Accanto ai due protagonisti troviamo tra gli altri Madison Wolfe, Frances O'Connor, Lauren Esposito, Benjamin Haigh, Patrick McAuley.

The Conjuring - Il caso Enfield è stato diretto da James Wan, che è tornato alla regia dopo il primo capitolo.