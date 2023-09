The Enfield Poltergeist: nel trailer della docuserie Apple TV+ il caso che ha ispirato The Conjuring 2

Lo stesso caso preso in esame dalla docuserie ha ispirato il film The Conjuring 2 di James Wan.

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer del nuovo documentario in quattro parti The Enfield Poltergeist, che racconta l'avvincente storia della più famosa infestazione di poltergeist di sempre.

Combinando più di 250 ore di rari audio d'archivio, la ricostruzione meticolosa dell'ambientazione dell'infestazione e interviste inedite con le persone coinvolte nel caso, la docuserie è un'ambiziosa storia di genere che esplora il fascino dell'inspiegabile e il suo impatto su coloro che lo hanno vissuto personalmente.

Tutti gli episodi saranno trasmessi in anteprima mondiale il 27 ottobre su Apple TV+.

Nel 1977, la terrificante infestazione paranormale che ha coinvolto una famiglia di Enfield, a Londra, ha dominato i titoli dei giornali di tutto il Regno Unito con il conseguente, enorme impatto su un'intera generazione di bambini. Il misterioso caso cambiò per sempre le idee sul soprannaturale e sul fatto che non fosse limitato a castelli e case signorili, ma che potesse essere vissuto da chiunque, ovunque.

L'agghiacciante storia ha ispirato versioni romanzate del caso, tra cui il film di James Wan The Conjuring - Il caso Enfield, una serie televisiva e due opere teatrali.

Nel corso di quattro episodi, gli eventi di Enfield vengono ricostruiti utilizzando le registrazioni reali catturate da Maurice Grosse, un investigatore del paranormale che ha archiviato tutte le interviste raccolte con le persone colpite dal fenomeno.

Grazie alla costruzione di una replica della casa in cui si sono verificati gli episodi, gli interpreti mettono in scena ciò che si sente nei nastri delle registrazioni reali dell'epoca, consentendo un'interazione tra le voci d'archivio e le apparizioni delle persone originariamente coinvolte nell'incidente attraverso interviste attuali.