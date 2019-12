The Conjuring 3: svelato il titolo ufficiale del film e la data di uscita

Annunciato il titolo ufficiale di The Conjuring 3, terzo film della saga che uscirà nel 2020... per ordine del Diavolo!

The Conjuring 3 ha finalmente un titolo ufficiale, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, e una data di uscita: l'11 settembre 2020 il film arriverà nelle sale USA, per la felicità dei fan che aspettano da un bel po' un nuovo capitolo della saga dopo diversi spin-off non proprio esaltanti.

Il film, per il quale è stato svelato anche il titolo italiano, The Conjuring: per ordine del Diavolo, è diretto da Michael Chaves (già autore de La Llorona - Le lacrime del male) e vede il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, una coppia di investigatori di fenomeni paranormali, affiancati da Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

The Conjuring: per ordine del Diavolo è un horror tratto da una storia realmente accaduta, che a suo tempo scioccò persino Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi paranormali affrontati dalla coppia, iniziò con una lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li portò ben oltre dove erano mai stati. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa.