The Conjuring 3: "Si parla già di un quarto film" assicurano i protagonisti

Quello di The Conjuring è uno dei franchise più amati negli ultimi anni a tal punto da spingere i fan e gli attori protagonisti a interrogarsi sul futuro della saga oltre The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Anche Patrick Wilson e Vera Farmiga sono intervenuti e hanno dichiarato di voler andare avanti nei panni dei coniugi Ed e Lorraine Warren.

Locandina di The Conjuring: The Devil Made Me Do It

L'impressione è che The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ottavo film del ConjuringVerse, possa essere anche l'ultimo del franchise. In occasione di un'intervista con Empire, Patrick Wilson e Vera Farmiga hanno invitato i fan a non abbandonare le speranze: "Oh mio Dio, ci piacerebbe molto continuare. La saga è molto interessante e ci sta offrendo la possibilità di scavare nelle nostre paure. Vorremmo continuare a recitare insieme e a tenere in vita i nostri personaggi al di là del terzo episodio di The Conjuring".

Vera Farmiga ha aggiunto anche: "C'è qualcosa in ballo per un eventuale quarto episodio". Diretto da Michael Chaves, The Conjuring: The Devil Made Me Do It focalizzerà la sua attenzione sul processo ad Arne Cheyenne Johnson del 1981, il cui omicidio di Alan Bono sarebbe stato influenzato da una possessione demoniaca al momento del reato contestato. Prima che compiesse l'omicidio, Johnson fu visitato dai coniugi Ed e Lorraine Warren, che accertarono la possessione.

Il film sarà distribuito nel Regno Unito a partire dal 28 maggio 2021 e nelle sale degli Stati Uniti dal 4 giugno in contemporanea con la sua messa a disposizione su HBO Max.