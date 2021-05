The Conjuring 3 al cinema in anteprima il 1° giugno insieme alla maratona della saga: ecco dove

The Conjuring 3: Per ordine del diavolo arriverà al cinema in anteprima il 1° giugno e, per l'occasione, sarà possibile assistere alla maratona dell'intera saga: ecco dove.

The Conjuring 3 arriverà al cinema in anteprima già a partire dal 1° giugno nelle multisala del circuito UCI Cinemas, ma il settimo film dell'universo "The Conjuring" non arriverà da solo.

Lo stesso giorno, al prezzo speciale di 2,50 euro per spettacolo (da aggiungere al prezzo per The Conjuring 3, pari alla tariffa intera prevista per i festivi), alcune sale del circuito proietteranno una speciale maratona della saga che riporta sul grande schermo le avventure soprannaturali dei detective del mistero Lorraine e Ed Warren: saranno infatti proiettati L'Evocazione - The Conjuring e The Conjuring - Il caso Enfield.

The Conjuring - Per ordine del Diavolo: una scena

The Conjuring: Per ordine del diavolo, diretto da Michael Chaves, narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren. Fanno parte del cast Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Maratona "The Conjuring": dove sarà possibili vederla

Le multisala che proietteranno l'anteprima di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo e la maratona di L'Evocazione - The Conjuring e The Conjuring 2 - Il Caso Enfield sono:

UCI Arezzo e UCI Luxe Palladio Vicenza proietteranno esclusivamente l'anteprima di The Conjuring: Per ordine del diavolo e L'Evocazione - The Conjuring.

È possibile assistere, pagando un solo biglietto, alla proiezione di uno solo dei titoli proposti.