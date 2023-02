The Company You Keep, Milo Ventimiglia vuole Mandy Moore regista della sua nuova serie

Milo Ventimiglia sarà il protagonista di The Company You Keep, nuova serie della ABC in cui vorrebbe tornare a lavorare con Mandy Moore e con altri membri del cast di This Is Us.

Milo Ventimiglia, protagonista della nuova serie in arrivo il 19 febbraio sul piccolo schermo intitolata The Company You Keep, ha espresso il desiderio di tornare a lavorare con Mandy Moore dopo aver recitato al suo fianco in This Is Us.

Nel corso della premiere di The Company You Keep, Milo Ventimiglia, che per sei stagioni ha indossato i panni di Jack Pearson in This Is Us, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Access Hollywood esprimendo un desiderio: tornare a lavorare con Mandy Moore. L'attore ha infatti dichiarato che gli piacerebbe essere diretto dalla sua ex collega in un episodio della serie in arrivo.

"Voglio dire, vorrei avere Mandy Moore dietro l'obiettivo? Si mi piacerebbe. Vorrei Jen Morrison? Sì, mi piacerebbe", ha dichiarato Ventimiglia quando gli è stato chiesto quali volti di This Is us avrebbe voluto rivedere nel nuovo show. Una reunion è però già avvenuta con i membri della troupe di This Is Us che l'attore ha portato con sé dietro le quinte della nuova serie.

"Ho praticamente tutti. Voglio dire, ascolta, l'abbiamo fatto con successo per cinque, quasi sei anni insieme. Perché non prendere una squadra vincente? Voglio dire, vinci il Super Bowl cinque volte di fila e pensi 'Ehi, perché non continuiamo a giocare, ma indossando uniformi diverse?'" ha dichiarato ancora Ventimiglia. La star del piccolo schermo ha ribadito: "Questo è il modo in cui l'ho vissuto. E inoltre so che mi piace stare con i miei amici. Mi piace lavorare con i miei amici."

All'interno della nuova serie in arrivo, Milo Ventimiglia si trasforma in un affascinante artista della truffa. Accanto a lui, Catherine Haena Kim.

Questa la sinossi ufficiale della serie: "The Company You Keep mostra le conseguenze di una notte di passione che porta all'amore tra il truffatore Charlie e l'agente sotto copertura della CIA Emma, ​​che sono inconsapevolmente in rotta di collisione professionalmente. Mentre Charlie intensifica gli "affari di famiglia" per uscirne definitivamente, Emma si avvicina al vendicativo criminale che tiene in mano i debiti della famiglia di Charlie. Entrambi saranno costretti a fare i conti con le bugie che hanno raccontato in modo da poter salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose".

Pronti per ritrovare Milo Ventimiglia in un ruolo completamente diverso dai precedenti?