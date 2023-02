The Company You Keep, il trailer della nuova serie con Milo Ventimiglia

E' arrivato il trailer di The Company You Keep, la nuova serie con protagonista Milo Ventimiglia nei panni di un affascinante truffatore, la cui vita sarà scombussolata da un incontro ad alto rischio.

E' stato diffuso il trailer di The Company You Keep, la nuova serie con protagonista Milo Ventimiglia che, dopo aver indossato i panni di Jack Pearson in This Is Us, si trasforma in un affascinante artista della truffa.

Un nuovo personaggio dunque per Milo Ventimiglia che torna sul piccolo schermo, come riportato da IW, con un ruolo completamente diverso dal precedente. L'attore sarà il protagonista di The Company You Keep, al suo fianco Catherine Haena Kim. I due daranno vita ad una coppia "sfortunata, ma ben assortita".

Milo Ventimiglia indosserà i panni di Charlie, "un'artista della truffa che si innamora dell'agente della CIA, Emma, mentre nessuno dei due conosce la vera identità dell'altro".

Questa la sinossi ufficiale della serie basata sullo show coreano My Fellow Citizens: "The Company You Keep mostra le conseguenze di una notte di passione che porta all'amore tra il truffatore Charlie e l'agente sotto copertura della CIA Emma, ​​che sono inconsapevolmente in rotta di collisione professionalmente. Mentre Charlie intensifica gli "affari di famiglia" per uscirne definitivamente, Emma si avvicina al vendicativo criminale che tiene in mano i debiti della famiglia di Charlie. Entrambi saranno costretti a fare i conti con le bugie che hanno raccontato in modo da poter salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose".

Nella serie in arrivo Sarah Wayne Callies, William Fichtner e Polly Draper interpreteranno la famiglia di truffatori di Charlie, mentre Tim Chiou, James Saito e Freda Foh Shen saranno i parenti di Emma. Felisha Terrell interpreterà una consulente della mafia irlandese.

La serie arriverà sul piccolo schermo a partire dal 19 febbraio. Pronti a ritrovare l'ex Jack Pearson in un ruolo completamente diverso?