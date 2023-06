The Chosen One: il teaser svela l'uscita della serie Netflix tratta dal fumetto di Mark Millar

Il teaser trailer di The Chosen One, adattamento della graphic novel di Mark Millar American Jesus, svela l'arrivo della serie su Netflix.

Netflix ha svelato il primo teaser trailer di The Chosen One, serie basata sul fumetto di Mark Millar e Peter Gross American Jesus che sarà disponibile in streaming a partire dal 16 agosto. Millar ha anche confermato che la prima stagione adatterà il primo volume della trilogia, Chosen (Il prescelto), condividendo la sinossi ufficiale: "Un ragazzino scopre che il motivo per cui sua madre è fuggita con lui e attualmente si nascondono in una piccola città è perché lui è l'incarnazione di Gesù Cristo e stanno facendo di tutto per rimanere in vita in modo che possa crescere e affrontare l'Anticristo nella Città di Megiddo come sostiene la profezia biblica".

The Chosen One vede protagonisti l'interprete di Namor Black Panther: Wakanda Forever Tenoch Huerta e Dianna Agron. La serie è co-firmata e prodotta da Everardo Gout e Leopoldo Gout.

La graphic novel di Mark Millar, American Jesus, è una trilogia targata Image Comics, i tre volumi sono Volume 1: Chosen, Volume 2: The New Messiah e _Volume 3: Revelation___.