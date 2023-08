Jodie: il prescelto, Mark Millar: 'Per favore, non spoilerate gli ultimi due episodi'

Mark Millar, autore della graphic novel da cui è tratta la serie, ha chiesto agli spettatori di non condividere anticipazioni sugli ultimi episodi di Jodie: il prescelto.

La serie Jodie: Il prescelto è arrivata su Netflix e Mark Millar, autore dal fumetto da cui è tratto il progetto, ha chiesto online agli spettatori di non condividere spoiler.

L'artista ha lanciato il suo appello sui social, rivolgendo cortesemente la richiesta di non pubblicare anticipazioni sulle ultime puntate.

Il protagonista della serie Jodie, il prescelto ha dodici anni, è tormentato da alcuni bulli e vorrebbe fare colpo sulla ragazza che gli piace. A sconvolgere la sua vita normale nella baia californiana l'improvvisa presa di coscienza di essere in grado di guarire i malati, trasformare l'acqua in vino e forse far resuscitare i morti.

La serie tratta dal fumetto di Mark Millar e Peter Gross è diretta da Everardo Gout, autore anche della sceneggiatura insieme a Leopoldo Gout. A differenza di quanto raccontato tra le pagine dell'opera originale, la serie prodotta per Netflix si svolge in Messico, non negli Stati Uniti. Millar, come rivela il tweet pubblicato online, spera che non vengano svelate ulteriori differenze con la storia originale e le svolte rivelate nelle ultime puntate, mantenendo fino all'ultimo il mistero.

Nel cast c'è Bobby Luhnow nel ruolo del protagonista e accanto a lui ci sono Dianna Agron nel ruolo della madre di Jodie, Lilith Curiel, Juanito Anguamea, Patricio Serna Meza, Tenoch Huerta, Elvis Za,mora, e Carlos Bardem.