The Chosen One: primo poster per la serie Netflix tratta dal fumetto di Mark Millar

La serie è tratta dal fumetto American Jesus di Mark Millar che è stato reintitolata The Chosen One per questo adattamento Netflix.

Netflix ha diffuso un primo poster promozionale di The Chosen One, adattamento seriale della trilogia di fumetti American Jesus di Mark Millar e Peter Gross. Annunciata nel 2018, la serie arriverà prossimamente sulla piattaforma.

Millar ha anche confermato che la prima stagione adatterà il primo volume della trilogia, Chosen (Il prescelto), condividendo anche la sinossi ufficiale: "Un ragazzino scopre che il motivo per cui sua madre è fuggita con lui e attualmente si nascondono in una piccola città è perché lui è l'incarnazione di Gesù Cristo e stanno facendo di tutto per rimanere in vita in modo che possa crescere e affrontare l'Anticristo nella Città di Megiddo come sostiene la profezia biblica".

"Quello che hanno fatto con questo adattamento è semplicemente magistrale", ha aggiunto Millar. "Sembra Roma o City of God, una serie in sei parti di assoluta bellezza, di cui ho amato ogni secondo".

The Chosen One è stato diretto da Everardo Gout (The Purge), che ha anche prodotto e scritto la serie insieme al fratello Leopoldo Gout. Attualmente non c'è ancora una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma.