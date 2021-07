The Card Counter: il trailer del nuovo film di Paul Schrader con star Oscar Isaac

The Card Counter è il nuovo film diretto da Paul Schrader con star Oscar Isaac e online è stato condiviso il trailer, in attesa del debutto nei principali festival cinematografici autunnali a partire da quello di Venezia.

Nel video si assiste a ciò che accade al protagonista dopo essere uscito di prigione, ritrovandosi inoltre alle prese con il proprio passato mentre si sposta da un tavolo di gioco all'altro.

Nel cast di The Card Counter ci saranno Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan.

Al centro della trama c'è William Tell, la cui spartana esistenza viene stravolta dall'incontro con Cirk, un giovane vulnerabile e arrabbiato, che va alla ricerca di aiuto per riuscire a vendicarsi su un colonnello. Per Tell si tratta di un'occasione di riscatto e, con l'aiuto della misteriosa La Linda, che finanzia le attività nel settore delle scommesse, accompagna Cirk in un viaggio che li condurrà da un casinò all'altro, fino a quando l'improbabile trio non tenterà la fortuna vincendo un torneo internazionale di poker a Las Vegas.

Quando Tell si rende conto che provare a mantenere Cirk lungo la strada giusta si rivela essere un compito arduo, si ritroverà ad essere trascinato verso l'oscurità a causa del suo passato.

Paul Schrader si è occupato della sceneggiatura e della regia del progetto, mentre nel team dei produttori c'è anche il regista Martin Scorsese, alla sua quinta collaborazione con l'amico e collega.