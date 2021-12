Paul Schrader: al primo posto dei 10 film preferiti del 2021 del regista c'è il suo Il collezionista di carte

Paul Schrader ha svelato la sua lista dei 10 Migliori Film del 2021 e in prima posizione ha inserito il suo Il Collezionista di Carte.

Il regista, contattato dal magazine Screen Slate, a parte la propria opera con star Oscar Isaac, ha apprezzato anche altri titoli proposti alla Mosta del cinema di Venezia, come Madres Paralelas e Spencer, e progetti molto attesi.

La classifica di Paul Schrader, dopo Il collezionista di carte, propone infatti Memoria e Sull'isola di Bergman per completare il podio dei migliori progetti dell'anno.

Pedro Almodovar rimane invece in quarta posizione con Madres paralelas, seguito dal pluripremiato Belfast di Kenneth Branagh.

Il filmmaker ha poi apprezzato a Hero, The Rescue, il remake di West Side Story firmato da Steven Spielberg, e il documentario Velvet Underground.

A concludere la classifica è infine Spencer, diretto da Pablo Larrain, con protagonista Kristen Stewart, attrice che sembra in corsa per una prestigiosa nomination agli Oscar.

Nel cast di The Card Counter ci sono Oscar Isaac, Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan.

Al centro della trama c'è William Tell, la cui spartana esistenza viene stravolta dall'incontro con Cirk, un giovane vulnerabile e arrabbiato, che va alla ricerca di aiuto per riuscire a vendicarsi su un colonnello. Per Tell si tratta di un'occasione di riscatto e, con l'aiuto della misteriosa La Linda, che finanzia le attività nel settore delle scommesse, accompagna Cirk in un viaggio che li condurrà da un casinò all'altro, fino a quando l'improbabile trio non tenterà la fortuna vincendo un torneo internazionale di poker a Las Vegas.

Quando Tell si rende conto che provare a mantenere Cirk lungo la strada giusta si rivela essere un compito arduo, si ritroverà ad essere trascinato verso l'oscurità a causa del suo passato.

Paul Schrader si è occupato della sceneggiatura e della regia del progetto, mentre nel team dei produttori c'è anche il regista Martin Scorsese, alla sua quinta collaborazione con l'amico e collega.