The Buccaneers: il trailer della stagione 2 anticipa l'arrivo di Leighton Meester

Apple TV+ ha condiviso online il primo trailer della stagione 2 della serie The Buccaneers, mostrando i nuovi problemi delle protagoniste e le new entry nel cast.

Apple TV+ ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie The Buccaneers, l'acclamata dramedy che tornerà con il primo episodio inedito in streaming il 18 giugno seguito da nuovi episodi settimanali, fino al 6 agosto.

Il video condiviso online permette ai fan di vedere anche le prime immagini con protagonista Leighton Meester, la star di Gossip Girl che è una delle new entry nel cast dello show.

Cosa anticipano le prime immagini di The Buccaneers 2

Il trailer pubblicato online anticipa il nuovo capitolo che attende le giovani bucaniere americane: sorellanza, romanticismo, arguzia, relazioni passionali, abiti sontuosi, paesaggi mozzafiato e colpi di scena sorprendenti. La seconda stagione di The Buccaneers può contare sul ritorno tra gli interpreti di Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Josie Totah, Imogen Waterhouse, Mia Threapleton, la candidata agli Emmy Christina Hendricks, Guy Remmers, Matthew Broome, Josh Dylan, Barney Fishwick, Amelia Bullmore, Fenella Woolgar, cui si uniscono i nuovi arrivi Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose e Maria Almeida.

Il brano di Chappell Roan intitolato Good Luck Babe fa da sottofondo al trailer della seconda stagione che sarà accompagnata da canzoni di Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams, Clairo, Sharon Van Etten, St. Vincent, Bleachers e The Last Dinner Party. La colonna sonora originale della nuova stagione vede il ritorno della produttrice musicale esecutiva Stella Mozgawa e contiene il nuovo singolo degli Empress Of "Little Secret" (disponibile da oggi), insieme a nuovi brani di Suki Waterhouse, Madi Diaz, Holly Humberstone, Kacy Hill, Jade Bird, Emily Kokal delle Warpaint e altri ancora.

La trama delle puntate inedite

Nella prima stagione un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Ora le Buccaneers non sono più l'invasore: l'Inghilterra adesso è casa loro. Anzi, la stanno praticamente governando. Nan è la Duchessa di Tintagel, la donna più influente del Paese. Conchita è Lady Brightlingsea, eroina di un'ondata di giovani ereditiere americane, e Jinny è su tutte le prime pagine dei giornali, ricercata per il rapimento del figlio che porta in grembo. Tutte le ragazze sono state costrette a crescere e ora devono lottare per essere ascoltate, mentre si confrontano con il romanticismo, la lussuria, la gelosia, le nascite e le morti... temi che consumano tutte le donne di qualsiasi età, indipendentemente dal periodo in cui vivono. L'ultima volta abbiamo avuto un assaggio dell'Inghilterra, questa volta ci aspetta un vero e proprio banchetto.

Scritta dalla creatrice della serie Katherine Jakeways, la seconda stagione è diretta dal vincitore del BAFTA Award William McGregor, dalla vincitrice del DGA Award Rachel Leiterman, da John Hardwick e da Charlie Manton. Jakeways, la vincitrice dell'Emmy Beth Willis e la vincitrice del BAFTA Award Susanna White sono produttrici esecutive. La serie è prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment, una società di Banijay UK.