Leighton Meester si unisce al cast della seconda stagione di The Buccaneers

Leighton Meester (Single Parents, River Wild) è entrata a far parte del cast della seconda stagione della serie drammatica di Apple TV+ The Buccaneers.

Creata e scritta da Katherine Jakeways sulla base dell'ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, la serie è interpretata da Christina Hendricks, Mia Threapleton, Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag e Imogen Waterhouse.

Di cosa parla The Buccaneers

Secondo la sinossi ufficiale, "nella prima stagione di The Buccaneers, un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento è esploso nella Londra degli anni Settanta dell'Ottocento, facendo battere i cuori e dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Ora le Buccaneers non sono più le straniere: l'Inghilterra è la loro casa. Anzi, la stanno praticamente governando. Nan (Frøseth) è la duchessa di Tintagel, la donna più influente del paese. Conchita (Boe) è Lady Brightlingsea, eroina di un'ondata di giovani ereditiere americane. E Jinnyn (Waterhouse) è su tutte le prime pagine dei giornali, ricercata per il rapimento del figlio che porta in grembo. Tutte le ragazze sono state costrette a crescere e ora devono lottare per essere ascoltate, mentre lottano con il romanticismo, la lussuria, la gelosia, le nascite e le morti... temi che consumano tutte le donne di qualsiasi età, indipendentemente dall'anno in cui si trovano. L'ultima volta abbiamo avuto un assaggio dell'Inghilterra. Questa volta ci aspetta un vero e proprio banchetto".

Totah interpreta Mabel Elmsworth, Ibrag ritrae Lizzy Elmsworth, Hendricks è la signora St. George e Threapleton ritrae Honoria Marable.

Il cast comprende anche Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte, Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable e Barney Fishwick nel ruolo di Lord James Seadown. Il personaggio di Meester non è ancora stato rivelato.

La serie è stata paragonata per portata e tono al successo di Netflix Bridgerton, anche se, parlando con Deadline alla fine dello scorso anno, la regista Susanna White ha cercato di minimizzare i paragoni. "È bello essere paragonati a Bridgerton, dato che è così fenomenalmente popolare, ma l'ambizione non è mai stata quella di fare qualcosa di simile", ha detto.

La seconda stagione di The Buccaneers è diretta da William McGregor, Rachel Leiterman, John Hardwick e Charlie Manton. Jakeways, Beth Willis e Susanna White sono i produttori esecutivi. Lo show è prodotto per Apple TV+ da The Forge Entertainment, una società di Banijay UK.