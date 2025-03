Oscar 2025: la reazione di Harvey Weinstein dal carcere alle parole di Adrien Brody

La dichiarazione dell'ex produttore in seguito alla vittoria della star di The Brutalist.

Harvey Weinstein ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dal carcere dopo che Adrien Brody, attuale compagno della sua ex moglie Georgina Chapman, ha citato i figli dell'ex produttore durante il discorso agli Oscar.

L'attore ha vinto il secondo Oscar come miglior attore per la sua performance in The Brutalist, più di vent'anni dopo quella per Il pianista. Brody, durante il discorso, ha ringraziato la compagna e i suoi figli.

La dedica di Adrien Brody alla compagna e ai figli

"Condivido questo premio con la mia incredibile compagna, Georgina, che non solo ha ridato valore a me stesso ma ha rinnovato il mio senso del valore e dei miei principi" ha dichiarato Brody.

Il bacio tra Halle Berry e Adrien Brody sul red carpet degli Oscar

L'attore ha poi fatto riferimento ai figli:"E ai suoi bellissimi bambini, Dash e India, so che è stata una montagna russa ma grazie per avermi accolto nella vostra vita. E Popsy torna a casa da vincitore!".

La dichiarazione ufficiale di Harvey Weinstein

Attualmente in carcere per scontare 23 anni di reclusione dopo la condanna nel 2020 per stupro di terzo grado e atti criminali di natura sessuale, Harvey Weinstein ha diffuso una nota con un commento.

"Harvey è felice per Georgina e grato che i suoi figli ricevano l'amore e le cure che meritano" si legge nel messaggio dal carcere. Georgina Chapman, co-fondatrice del marchio di moda Marchesa, sposò Weinstein nel 2007.

Adrien Brody con l'Oscar per The Brutalist

Dal matrimonio nacquero i due figli, che in seguito al divorzio del 2017 dopo le accuse di molestie sessuali al produttore da parte di oltre 80 donne, sono stati affidati in custodia primaria alla madre. Conosciutisi nel 2019 ad una cena, Adrien Brody e Georgina Chapman hanno ufficializzato la loro relazione nel 2020.