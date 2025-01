Robert Pattinson celebra The Brutalist di Brady Corbet: "Un'impresa tecnica sbalorditiva"

Robert Pattinson ha consegnato a Brady Corbet il premio NYFCC 2025 per il miglior film, riconoscendo The Brutalist come una straordinaria realizzazione.

Robert Pattinson ha ritrovato Brady Corbet dieci anni dopo la loro prima collaborazione. L'attore di Batman ha consegnato al regista il premio del New York Film Critics Circle (NYFCC) per il miglior film, The Brutalist, e ha colto l'occasione per elogiarne il lavoro.

Il film prodotto da A24 ha già conquistato numerosi riconoscimenti durante la stagione dei premi, tra cui i Golden Globes, dove Corbet ha vinto il premio per la miglior regia, mentre The Brutalist si è aggiudicato il premio come miglior film drammatico. Adrien Brody, protagonista del film, ha ricevuto il premio come miglior attore drammatico.

Durante la cerimonia, Pattinson ha elogiato Corbet per il suo lavoro, definendo The Brutalist una "vera opera d'arte" e una "stupefacente impresa tecnica". L'attore aveva già collaborato con Corbet nel film d'esordio alla regia del regista, L'infanzia di un capo, che debuttò alla Mostra del Cinema di Venezia e vinse premi come miglior opera prima e miglior regia. Corbet ha scritto la sceneggiatura insieme alla sua compagna Mona Fastvold, con cui ha co-scritto anche The Brutalist.

Cosa ha detto Robert Pattinson su The Brutalist

"Dieci anni fa ho avuto la fortuna di lavorare con Brady al suo primo lungometraggio, L'infanzia di un capo. E sono onorato di essere qui con voi stasera per consegnare il New York Film Critics Circle Best Film Award a Brady e al suo team per questo ultimo film, The Brutalist", ha dichiarato Pattinson durante la cerimonia.

Adrien Brody in un'immagine di The Brutalist

Anche Adrien Brody, protagonista di The Brutalist, ha ricevuto il premio come miglior attore, che gli è stato consegnato dalla sua co-star Guy Pearce all'inizio della serata. Parlando di Brody, Pattinson ha aggiunto: "Il film è un vero successo. La performance di tutti è spettacolare, compreso Adrien Brody. La collaborazione tra lui e l'incredibile Guy Pearce, e la relazione tumultuosa che si sviluppa durante il film, giocando con le emozioni del pubblico, crea una vera opera d'arte".

Pattinson ha anche elogiato il piccolo budget a disposizione di Corbet per la realizzazione del film: "Girando in questa divisione in poco più di 33 giorni e con meno di 10 milioni di dollari, Brady e il suo team hanno realizzato un'impresa tecnica sbalorditiva. Tutto ciò che riguarda questo film è un evento, è pensato per essere visto da un pubblico, e incoraggio tutti ad andare a vederlo sul grande schermo. Sono in soggezione per te e per tutti i tuoi produttori e collaboratori, grazie per aver creato questa monumentale opera d'arte". The Brutalist uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2025.