Dimenticate The Brutalist, il nuovo film di Brady Corbet è un musical e debutterà a Venezia

Dopo i tre Premi Oscar conquistati con The Brutalist, arriva un nuovo interessante progetto dallo stesso team della pellicola.

Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Christopher Abbott, Tim Blake Nelson e Stacy Martin saranno i protagonisti di Ann Lee, un film sviluppato da Mona Fastvold e Brady Corbet, e si tratterà di un musical. Le riprese di questo film sono già terminate a dicembre.

L'Hollywood Reporter ha confermato la "prevista" anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia di Ann Lee, con Seyfreid che ha descritto il film come "davvero folle".

"Brady mi ha appena informato di aver visto il primo montaggio. Lo adora e solitamente non è prevenuto sul suo lavoro. Non è uno che spara cazzate. Brady e Mona sono miei cari amici. Si sono arrangiati facendo incredibili film indipendenti. Questo è ciò che sanno fare. E io ho potuto interpretare un famoso leader di una setta in un musical ambientato nel 1770!", ha dichiarato l'attrice.

Ancora un'epopea storico-religiosa: la trama di Ann Lee

L'apparenza delle cose: Amanda Seyfried in un'immagine

Il film, ambientato nell'Inghilterra del XVIII secolo e "ispirato" a fatti realmente accaduti, è "una favola epica" sulla leader religiosa Ann Lee, fondatrice del Movimento Shaker e proclamata dai suoi seguaci come il "Cristo femmina". Si dice che la Seyfried interpreti il ruolo principale, e il cast che la sostiene, come visto, è davvero impressionante.

The Brutalist: un'immagine del protagonista Adrien Brody

A differenza di The Brutalist, che è stato co-scritto da Corbet/Fastvold, i compiti di regia si sono invertiti e Fastvold è al timone di Ann Lee, mentre Corbet ha co-scritto e co-prodotto il film con lei. Non ci sono indicazioni che il film sia stato girato in VistaVision e Lol Crawley non è il direttore della fotografia questa volta. Tuttavia, la colonna sonora è di Daniel Blumberg, che ha appena vinto l'Oscar per The Brutalist, di cui potete leggere la recensione.

L'ultimo film diretto da Fastvold è stato Il mondo che verrà del 2020, con Vanessa Kirby e Katherine Waterston, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia con grande successo. Questo sarà il terzo lavoro da regista di Fastvold dopo il film menzionato e The Sleepwalker del 2014. Fastvold ha co-sceneggiato tutti e tre i film di Corbet (The Childhood of a Leader, Vox Lux, The Brutalist) e non sorprende quindi che i due si frequentino da oltre 10 anni.