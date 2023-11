The Brothers Sun: svelato il poster della serie Netflix con Michelle Yeoh

Netflix ha pubblicato il poster di The Brothers Sun, la nuova serie action-comedy con protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh. Il debutto dello show è previsto per il 2024 mentre il trailer uscirà questo venerdì. Il poster presenta i nomi di alcuni membri del cast nello stile di un'insegna di un centro commerciale.

Di seguito potete vedere il post:

Locandina di The Brothers Sun

Ecco la sinossi di The Brothers Sun: "Quando il capo di una potente triade taiwanese viene ucciso da un misterioso assassino, il suo figlio maggiore, il leggendario killer Charles 'Chairleg' Sun (Justin Chien) si dirige a Los Angeles per proteggere sua madre, Eileen (Michelle Yeoh), e il suo ingenuo fratello minore, Bruce (Sam Song Li). Ma mentre le società più letali di Taipei e una nuova fazione in ascesa si scontrano per il dominio, Charles, Bruce e la loro madre devono guarire le ferite causate dalla loro separazione e capire cosa significhino veramente la fratellanza e la famiglia prima che uno dei loro innumerevoli nemici li uccida tutti".

Del cast di The Brothers Sun fanno part Michelle Yeoh e Justin Chien, insieme a Highdee Kuan, Sam Song Li, Jenny Yang, Joon Lee, Alexis Rhee, Johnny Kou, Ron Yuan e altri ancora. Brad Fulchuk è showrunner e co-creatore della serie insieme a Byron Wu.