The Brothers Sun: la serie viene cancellata dopo una stagione

Dopo una sola stagione, Netflix ha cancellato The Brothers Sun, la serie crime con protagonista Michelle Yeoh. Lo show, che ruota attorno alla criminalità organizzata taiwanese ed è ambientato nella San Gabriel Valley della California meridionale, è stato trasmesso il 4 gennaio su Netflix. La serie è stata creata e prodotta esecutivamente da Brad Falchuk e Byron Wu.

Oltre al premio Oscar Yeoh, The Brothers Sun era interpretata anche da Justin Chien, Sam Song Li, Highdee Kuan e Joon Lee. La notizia della cancellazione è stata riportata per la prima volta da Deadline.

The Brothers Sun: una scena della serie

I dettagli della serie

La serie aveva una durata di otto episodi. Chein interpretava un mafioso taiwanese che si reca nell'area di Los Angeles per proteggere la madre dopo che il padre viene assassinato a Taipei. La Yeoh, che l'anno scorso ha vinto l'Oscar come miglior attrice per Everything Everywhere All at Once, ha ricevuto ottime recensioni per il suo ruolo nello show. Il critico televisivo di Variety, Aramide Tinubu, ha definito la Yeoh "spietata e autoritaria" e ha dichiarato che la serie è "un dramma emozionante e brillante sugli obblighi familiari, gli scheletri sepolti nell'armadio e i legami che non possono mai essere spezzati".

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Mikkal Bondesen e Kevin Tancharoen, che ha diretto il primo episodio della serie. Tra gli altri membri del cast troviamo Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang e Madison