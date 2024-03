The Brothers Sun cancellata, Michelle Yeoh è addolorata: 'Difficile capire perché'

A qualche giorno di distanza dall'ufficialità della cancellazione di The Brothers Sun, la protagonista della serie Netflix Michelle Yeoh ha pubblicato su Instagram un post in cui esprime il proprio rammarico per la scelta dello streamer di non rinnovare lo show per una seconda stagione.

"Sono addolorata... Trovo così difficile capire il perché... Tuttavia, sono molto orgogliosa della mia famiglia di The Brothers Sun e di ciò che abbiamo presentato al mondo. Teste alte" ha scritto nel post Yeoh, pubblicando anche un'immagine insieme ai suoi co-protagonisti.

La scelta di Netflix

Dopo l'annuncio di Netflix sul web si sono scatenati i fan della serie, furiosi per questa scelta dello streamer. Creato da Byron Wu e Brad Falchuk, The Brothers Sun seguiva le vicende di Charles Sun (Justin Chien), un gangster taiwanese che deve viaggiare a Los Angeles per proteggere sua madre e suo fratello minore Bruce (Sam Song Li) dopo che suo padre viene colpito a morte da un misterioso assassino.

Michelle Yeoh ha recitato nel ruolo della matriarca Eileen 'Mama' Sun, dopo aver ottenuto il premio Oscar quale miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once.