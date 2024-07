The Bride! e il capitolo finale di The Conjuring hanno ora una data di uscita

Warner Bros ha annunciato la data di uscita dell'ultimo capitolo della saga di The Conjuring e di The Bride!, diretto da Maggie Gyllenhaal.

Warner Bros ha annunciato la data di uscita di The Bride! e del capitolo finale di The Conjuring, la saga horror ispirata alla storia vera dei due esperti in occulto ed eventi sovrannaturali.

Entrambi i film saranno distribuiti nelle sale anche in versione IMAX e l'appuntamento per i fan è stato fissato al 26 ottobre 2025 e al 5 settembre 2025.

Il film ispirato al romanzo di Mary Shelley

The Bride!, che è diretto da Maggie Gyllenhaal e si ispira alla storia di Frankenstein, si scontrerà ai box office con Saw XI targato Lionsgate e Gabby's Dollhouse di Uni kids.

Il quarto film di L'Evocazione - The Conjuring, invece, per ora non ha alcuna concorrenza.

Maggie sarà impegnata alla regia

Nel cast del progetto ispirato al romanzo di Mary Shelley racconterà la storia di un solitario Frankenstein, interpretato da Christian Bale, che negli anni '30 viaggia con destinazione Chicago per cercare l'aiuto di un Dottor Euphronious per creare un companion per sé stesso. I due riportano in vita una giovane donna, dando vita alla Sposa. Lei va oltre ciò che i due volevano ottenere, danno vita inoltre a una storia d'amore, attirando l'attenzione della polizia e di un movimento sociale folle e radicale.

Nel cast ci sono anche Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Penelope Cruz, Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin e Jake Gyllenhaal.

Maggie Gyllenhaal sarà regista, sceneggiatrice e produttrice del film insieme a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler, e Osnat Handelsman-Keren.

La conclusione della saga horror

La saga di The Conjuring, invece, si concluderà dopo aver preso il via nel 2013 e aver raccontato alcuni casi ispirati a quelli affrontati da Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Il franchise si è inoltre arricchito con prequel e spinoff come Annabelle e The Nun.

In totale The Conjuring ha incassato oltre 2,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Alla regia del capitolo finale c'è Michael Chaves, mentre la sceneggiatura è firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick, e nel team di produttori ci sono James Wan e Peter Safran.