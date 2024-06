The Boys, lo showrunner rivela: "Nella serie tv non vedrete il colpo di scena più sconvolgente dei fumetti"

Eric Kriepke anticipa quale svolta narrativa al centro del fumetto di the Boys non vedremo nella serie tv che spopola su Prime Video.

I lettori dei fumetti di The Boys conoscono bene le svolte narrative contenute nella serie Prime Video, ma il colpo di scena più sconvolgente non verrà mostrato nella serie, come anticipa il suo creatore Eric Kriepke. Nel fumetto, c'è un segreto che riguarda il Super Black Noir ha un segreto che non viene rivelato fino agli ultimi albi. Segreto che, secondo quanto anticipato, non farà parte del plot dello show.

In una recente intervista con Variety, allo showrunner di The Boys e Eric Kripke è stato chiesto specificamente quali fossero le differenze tra Black Noir e la sua controparte dei fumetti. Lo scrittore ha chiarito che nella serie il misterioso personaggio si rivela essere un Super a pieno titolo come i colleghi. Ecco le sue parole:

"Mi dispiace dirlo, ma la serie non attingerà al segreto di Black Noir e non utilizzerà quella svolta narrativa sconvolgente. Questo significherebbe mettere in discussione il villain. Sono sicuro che i fan siano arrabbiati per il fatto che non andrò in quella direzione, ma non mi è sembrata così soddisfacente. Voglio che il cattivo sia Patriota e lo seguirò fino alla fine, e voglio mantenere un impronta realistica, senza far uso di espedienti 'magici'. Cerchiamo di dire che i supereroi sono l'unico problema scivoloso in un universo il più realistico possibile."

Una scelta che cambia le carte in tavola

Potete approfondire la nostra recensione della quarta stagione di The Boys. Come ben sanno i lettori del fumetto _The Boys, la rivelazione su Black Noir nel lavoro di Garth Ennis e Darick Robertson è stata un trampolino di lancio fondamentale verso il finale della storia. Non solo ha posto le basi per lo scontro finale tra Billy Butcher e Patriota, ma anche per l'arco finale della storia che ha concluso le storie dei vari personaggi. La scelta di Eric Kriepke porterà a un diverso finale, finale che lo showrunner e creatore della serie ha già in mente da tempo.

"Ci sono alcune cose nel fumetto che non potremmo adattare nemmeno se lo volessimo. Penso che ci siano alcuni colpi di scena scioccanti, ma vorrei che fossero solo un po' più soddisfacenti dal punto di vista emotivo. E così anche il finale che ho in mente ha sicuramente dei punti in comune, ma non è il finale del fumetto."