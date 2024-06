The Boys, Eric Kriepke: "So come la serie finirà, ma non so ancora quando"

Dopo aver annunciato inizialmente un totale di cinque stagioni, ora che The Boys ha appena ottenuto il rinnovo per una quinta stagione da Prime Video, l'idea di chiudere lo show si è allontanata dalla mente del suo creatore Eric Kriepke, che confessa di sapere come finirà lo show, ma non quando.

"Ho imparato che sbilanciarsi sulla durata delle serie è sempre sbagliato", ha confessato lo sceneggiatore a Inverse. "Qualcuno me lo ha fatto notare e ho pensato: 'Ha ragione. È ridicolo. Devo tenere la bocca chiusa'. E così farò".

Kripke potrebbe non sapere quando finirà The Boys, ma sa come si concluderà la storia: "Non puoi costruire uno show incentrato su due personaggi come Patriota e Billy Butcher, che si sviluppano lentamente, senza portare la storia al culmine."

I due personaggi di Gen V in un momento del trailer di The Boys 4

Cosa ci aspetta in The Boys 4?

L'appuntamento con la quarta stagione di The Boys è fissato per il 13 giugno 2024 su Prime Video. I primi tre episodi saranno disponibili subito, mentre i successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale fino al finale di stagione, previsto per il 18 luglio.

Nei nuovi episodi, il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo ruolo di leader dei Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

A fianco delle star della serie Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti, nei nuovi episodi ci saranno i nuovi arrivi Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan, veterano di Supernatural e The Walking Dead.