The Boys, in arrivo il primo videogame ispirato alla serie: la guerra contro i Supes continua

Mentre siamo tutti in attesa di vedere come si concluderà la serie Prime Video con l'arrivo della quinta e ultima stagione ad aprile, l'azione continuerà in un nuovo videogioco dedicato

Lo studio brasiliano Arvore e Sony Pictures Virtual Reality hanno annunciato l'arrivo di The Boys: Trigger Warning, videogame in realtà virtuale ispirato alla serie Prime Video.

A partire dal 2026, i fan che giocheranno si troveranno "in prima linea nella guerra contro i Supes", secondo il comunicato stampa. I giocatori si uniranno ai Boys per infiltrarsi nella corrotta Vought International.

Aspettatevi volti familiari, dato che i membri del cast Laz Alonso (Mother's Milk), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke) riprenderanno i loro ruoli. Jensen Ackles, che nella serie interpreta Soldier Boy, apparirà come "una versione distorta" del personaggio, creata appositamente per il gioco.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

La guerra contro i Supes continua... in virtuale

Ricardo Justus, fondatore e direttore dello studio Arvore, ha sottolineato il coinvolgimento delle persone dietro la serie di Prime Video.

"Fin dal primo giorno, volevamo costruire un'adattamento mano nella mano con le persone che hanno definito questo universo", ha detto Justus. "Lavorare con gli sceneggiatori e il cast della serie ci ha permesso di portare quell'irriverenza, quell'umorismo e quella brutalità che hanno reso la serie iconica, consegnati con la scintilla di magia che solo ARVORE può creare".

Basato sull'omonima serie di fumetti, The Boys raffigura un mondo in cui i supereroi sono celebrità che non sempre usano i loro poteri per fare del bene. I protagonisti sono un gruppo che cerca di contrastare la corruzione dei supes.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Quando esce l'ultima stagione di The Boys?

La quinta e ultima stagione dello show arriverà su Prime Video l'8 aprile 2026, con i primi due episodi disponibili al debutto e gli altri in uscita a cadenza settimanale fino al 20 maggio 2026.

Il primo teaser trailer ha mostrato un mondo ormai dominato dalla tirannia di Patriota, mentre alcuni membri dei Boys - come Hughie, Mother's Milk e Frenchie - sono detenuti in un "Freedom Camp". In questo contesto disperato riappare Butcher, deciso a usare un virus capace di sterminare tutti i Supes, spingendo verso uno scontro finale inevitabile. Il filmato offre uno sguardo al ritorno di Soldier Boy e introduce un nuovo personaggio interpretato da Jared Padalecki, che si unisce così in un cameo molto atteso dai fan di Supernatural.