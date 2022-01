The Boys, nuovi dettagli sullo spin-off della serie Amazon

Un nuovo video promozionale ci rivela qualche dettaglio in più sull'atteso spin-off di The Boys, la popolare serie targata Amazon Prime Video.

Abbiamo finalmente una data d'uscita per la terza stagione di The Boys, ma non è l'unica novità che concerne l'universo della serie Amazon. Sono infatti stati forniti dei nuovi dettagli sull'annunciato spin-off attualmente in lavorazione.

In pieno stile The Boys, infatti, una nuova edizione del notiziario fittizio della Vought, Seven on 7, ha confermato quella che sarà l'ambientazione della nuova serie tv in fase di sviluppo agli Amazon Studios. "Si avvicina uno dei momenti più attesi dell'anno gente, il Vought Hero Draft. Tra qualche mese, infatti, i migliori e più brillanti giovani eroi della Godolkin University vedranno realizzarsi (o infrangere) i propri sogni quando arriveranno i risultati di tutto ciò per cui sono allenati negli ultimi quattro anni" afferma il conduttore Cameron Coleman (Matthew Edison) nel video.

"La posta in gioco è alta per i neo-laureati eroi, perché ad attenderli potrebbero essere dei redditizi contratti per difendere le più grandi città d'America. Gli ex-alunni Queen Maeve, The Deep e A-Train sono tutti stati draftati dalla città di New York e sono diventati dei membri dei Seven, ma quali saranno gli astri nascenti che quest'anno andranno a Miami, Cleveland e Los Angeles?" continua, fornendoci non solo ulteriori collegamenti con la serie madre, ma anche retroscena inediti su personaggi noti "E mentre la concorrenza quest'anno è bella forte, sono in molti a non riuscire a smettere di parlare del Golden Boy della Godolkin University, che si prospetta già una delle scelte principali per draft del prossimo anno"

"Il futuro dell'America non è mai stato così brillante, e io non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà questa nuova generazione di eroi".

Al momento non conosciamo una possibile data d'uscita per lo spin-off di The Boys, ma sappiamo che tra gli altri vi prenderanno parte Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Aimee Carrero, Maddie Phillips, Reina Hardesty e Shane Paul McGhie.