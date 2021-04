The Boys, Laz Alonso: "La terza stagione sarà tre volte più sanguinosa della seconda"

Laz Alonso promette un vero e proprio bagno in sangue in arrivo nella terza attesa stagione di The Boys, attualmente in lavorazione in Canada.

La star di The Boys, Laz Alonso, anticipa l'arrivo di una terza stagione tre volte più sanguinosa della seconda in una nuova intervista. L'interprete di Latte Materno svela alcuni dettagli di ciò che ci attende prossimamente su Amazon Prime Video.

The Boys: Laz Alonso, Karl Urban, Tomer Capon in una scena della serie

Come ha anticipato Laz Alonso a Collider, "man mano che la storia di The Boys procede, la narrazione del creatore Eric Kripke si fa più cupa".

Un importante fattore della nuova stagione sarà l'arrivo del personaggio di Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles. Soldier Boy è il primo supereroe-celebrità che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo personaggio, "permetterà a Kripke non solo di inserire una vicenda cupa per definizione, ma renderà molto più cupo anche tutti gli altri Super."

The Boys 3: la reazione scandalizzata dello showrunner dopo la riunione sull'episodio "Herogasm"

finora The Boys non ha mai evitato momenti raccapriccianti sullo schermo, ma la terza stagione potrebbe portare la violenza sullo schermo a un livello completamente nuovo, come promette Laz Alonso:

"Ve la metterò in questo modo. Stavo parlando con la capo-truccatrice e lei è incaricata di ordinare il sangue. Mi ha detto che per tutta la seconda stagione non hanno usato più di un gallone di sangue. Per la terza stagione siamo già a tre galloni e mezzo di sangue. Questo dettaglio dovrebbe darvi una piccola indicazione di dove stiamo andando."

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video prossimamente. Al momento sulla piattaforma streaming sono disponibili le prime due stagioni. Nel frattempo, Laz Alonso sarà presto al cinema in Wrath of Man, nuovo lavoro di Guy Richie.