The Boys: Karen Fukuhara vittima di aggressione perché asiatica "Questo schifo deve finire"

Karen Fukuhara, Kimiko in The Boys, ha denunciato di essere stata vittima di un'aggressione a sfondo razziale da parte di uno sconosciuto mentre camminava per la strada.

L'interprete di Kimiko in The Boys, Karen Fukuhara, è stata vittima di un'aggressione a sfondo razziale mentre stava camminando per la strada diretta verso un locale.

L'attrice ha condiviso l'orribile esperienza in un post su Instagram denunciando l'odio razziale contro gli asiatici e spiegando di essere stata colpita alla buca mentre camminava per la strada diretta verso un bar. Un attacco venuto dal nulla.

"Non abbiamo avuto alcun contatto visivo prima, non stavo facendo nulla fuori dall'ordinario", ha scritto Karen Fukuhara. "Mi ha preso di sorpresa e il mio cappello è volato via. Quando mi sono voltata indietro era a pochi metri da me (deve aver continuato a camminare dopo avermi colpito)."

L'attrice non ha rivelato dove sia avvenuto il presunto attacco e ha svelato di aver preso in considerazione l'idea di affrontare l'uomo, ma quando ha iniziato ad avvicinarsi a lei ha deciso che "non valeva la pena rischiare. Dopo alcuni secondi trascorsi a fissarsi e a urlarmi contro, alla fine si è allontanato".

Fukuhara ha aggiunto: "Pur parlando raramente della mia vita privata, ho pensato che fosse importante condividere questa esperienza con gli altri per aumentare la consapevolezza. Ho avuto conversazioni con miei amici multirazziali i quali non avevano idea che questi crimini d'odio accadessero a persone normali - persone con cui condividono i pasti".

L'attrice ha aggiunto: "Alla fine so di essere stata fortunata. Sarebbe potuto tornare per colpirmi di nuovo. Avrebbe potuto avere un'arma. Lo shock di questa esperienza mi ha fatto pensare di prendere lezioni di autodifesa. Ma perché è qualcosa a cui noi come "vittime" dobbiamo pensare? Che soddisfazione ottengono questi carnefici dal picchiare le donne, gli asiatici, gli ANZIANI? Devono essere ritenuti responsabili. Cosa possiamo fare come comunità per prevenire questi crimini orribili?"