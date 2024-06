The Boys, Jared Padalecki sulla sua possibile apparizione nella serie: "La risposta è sì"

Jared Padalecki collaborerà nuovamente con Eric Kripke in occasione della serie The Boys, venendo coinvolto prima della sua conclusione.

Eric Kripke lo aveva anticipato e ora Jared Padalecki ha confermato le parole del creatore della serie: l'ex star di Supernatural e Walker apparirà in The Boys prima della sua conclusione.

L'irriverente show tratto dai fumetti si concluderà con la stagione 5 e tra le guest star ci sarà quindi anche l'interprete di Sam Winchester che, come accaduto in precedenza con il suo amico e collega Jensen Ackles, si ritroverà alle prese con Patriota e gli altri personaggi.

La nuova collaborazione tra Kripke e Padalecki

In una nuova intervista rilasciata a Deadline, l'attore ha risposto a una domanda diretta sul suo potenziale coinvolgimento nell'ultima stagione di The Boys dichiarando: "La risposta è sì".

Padalecki nella serie Supernatural

Jared Padalecki ha confermato che ha parlato recentemente con Eric Kripke: "Abbiamo parlato di un ruolo. In effetti ne abbiamo parlato oggi. A questo punto della mia vita come attore, voglio solo lavorare in progetti a cui tengo realmente o con le persone che mi interessano davvero, e ovviamente io ed Eric siamo legati in modo indelebile per sempre".

Le dichiarazioni di Jared

L'attore, commentando il motivo per cui è disposto a recitare nello show targato Amazon Prime Video, ricordando che Kripke ha creato Supernatural e il personaggio di Sam Winchester, aggiungendo poi che grazie a lui ha conosciuto quella che è poi diventata sua moglie e madre dei suoi figli. Padalecki ha aggiunto: "Lo adoro. Adoro il suo umorismo. Lo adoro come persona, amo la sua capacità di raccontare storie. Quindi non vedo l'ora. Non penso che le riprese della stagione 5 inizieranno fino al prossimo anno, ma sarò pronto quando mi chiamerà. Risponderò semplicemente: 'Okay, quando devo prendere il volo?'".

Nello show di Prime Video sono già stati coinvolti ex protagonisti di Supernatural come Jensen Ackles, interprete di Dean Winchester, nel ruolo di Soldatino, mentre Jim Beaver è stato Robert Singer. Negli episodi della stagione 4 appariranno Jeffrey Dean Morgan e Rob Benedict, che nello show sui fratelli Winchester erano rispettivamente John Winchester e il profeta Chuck.