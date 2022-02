The Boys in the Boat: Joel Edgerton tra i nuovi arrivi nel cast del film di George Clooney

L'attore australiano Joel Edgerton è uno dei nuovi arrivi nel cast di The Boys in the Boat, il nuovo film diretto da George Clooney.

George Clooney tornerà alla regia con il film The Boys in the Boat e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton e Hadley Robinson.

Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra MGM, Spyglass e Smokehouse e la sceneggiatura sarà firmata da Mark L. Smith.

Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The Boys in the Boat racconterà il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Il protagonista del film sarà Callum Turner e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban e Hadley Robinson.

La produzione, per ora, non ha svelato i ruoli che sono stati affidati agli attori.

La star australiana ha recentemente recitato nella serie The Underground Railroad e in The Green Knight. Tra i suoi prossimi progetti televisivi, invece, ci sarà l'attesa serie Obi-Wan Kenobi, in arrivo il 25 maggio su Disney+.