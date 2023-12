The Boys in The Boat: il film di George Clooney divide la critica, con un debutto negativo su Rotten Tomatoes

George Clooney è tornato alla regia con il film The Boys in The Boat e il progetto ha debuttato in modo tiepido su Rotten Tomatoes.

A Natale arriverà sugli schermi americani The Boys in the Boat, il nuovo film diretto da George Clooney ispirato a una storia vera, accolto in modo piuttosto tiepido dalla critica.

Il progetto, su Rotten Tomatoes è attualmente fermo a una percentuale del 46% di recensioni positive da parte della stampa statunitense.

Un progetto che ha diviso la critica

Il film The Boys in the Boat ha, attualmente, diviso le opinioni dei critici, passando da chi sostiene che annoierà a morte gli spettatori a chi apprezza un approccio quasi vecchio stile.

Tra chi ha promosso il nuovo impegno alla regia di George Clooney c'è Sheri Linden di The Hollywood Reporter che sostiene riesca a compiere il suo lavoro nonostante qualche incertezza, mentre Owen Gleibermann di Variety lo considera un "film sportivo da gentleman", che ha visto il regista lavorare duramente per realizzarlo "come si faceva una volta".

Linda Marric di HeyUGuys ha dichiarato che si tratta di "una storia raccontata in modo meraviglioso sulla scia della tradizione di Hollywood", prima di lodare il cast. Tra i commenti positivi c'è inoltre chi considera The Boys in the Boat in grado di seguire la classica formula dei film sportivi alla lettera, rendendolo emozionante anche se un po' prevedibile, chi ha apprezzato la storia in grado di distinguersi, e la capacità di suscitare emozioni tra il pubblico.

Nick Ruhrkraut di AwardsWatch è arrivato a paragonarlo a classici come Momenti di Gloria per la capacità di rappresentare il duro lavoro, il coraggio e la tenacia dei protagonisti.

George Clooney, i 5 ruoli più divertenti di un sex symbol tutto da ridere

Le opinioni negative

Tra le critiche più dure ci sono quelle di Matt Oakes di Silver Screen Riot che sostiene la sceneggiatura di Mark L. Smith sia priva di ispirazione e piatta, e di Barry Hertz di Globe and Mail che non ha esitato a scrivere che, dopo nove film da regista, si è capito che Clooney riesce solo a creare frustrazione o annoiare a morte, tendenzialmente facendo sempre venire sonno agli spettatori.

Kevin Maher di Times ha scritto: "Penso sia arrivato il momento di porsi la domanda: 'C'è qualche genere che George Clooney non riesca a dirigere... Male?'". Altre recensioni parlano di un film prevedibile, privo di profondità o sottotesti, incapace di distinguersi, senza personalità, non in grado di coinvolgere gli spettatori nella storia dei protagonisti, facilmente dimenticabile e diretto senza particolare ispirazione.

Il progetto ispirato a una storia vera

Basato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics, The Boys in the Boat racconterà il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo l'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Il protagonista del film sarà Callum Turner e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton, Chris Diamantopoulos, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban, James Wolk, Hadley Robinson, e Courtney Henggeler.