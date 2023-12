The Boys in the Boat, George Clooney: 'Sembra assurdo, ma tutto è veramente accaduto'

George Clooney ha voluto ricordare come tutti gli eventi mostrati nel suo nuovo film The Boys in the Boat siano realmente accaduti.

George Clooney è tornato alla regia con il film The Boys in the Boat e la star, in una nuova intervista, ha ribadito che gli eventi mostrati sul grande schermo sono tutti accaduti realmente.

Al centro della trama c'è il trionfo della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Una storia incredibile, ma vera

Parlando dei problemi e degli ostacoli affrontati dai protagonisti mostrati in The Boys in the Boat, George Clooney ha voluto ricordare: "Penso fosse in un certo senso folle perché, se si stesse guardando questo film o leggendo lo script e si vedessero cose come 'Oh, il coach ha dato loro i soldi e loro non ne avevano' e 'Oh, il ragazzo si è ammalato al punto tale da perdere quasi 7 chili prima della grande gara', o 'li hanno messi nella cortesia esterna e non hanno sentito lo sparo della partenza'. Tutto è accaduto realmente".

George ha voluto aggiungere: "Se si leggesse lo script e fosse una storia inventata si direbbe: 'Non puoi mettere tutte queste cose nel film, semplicemente non è realistico'. Quello è stato divertente, è tutto vero. Si tratta inoltre di una responsabilità perché devi renderlo cinematografico e non farlo sentire goffo lungo il percorso. Ma la verità è che avevamo degli attori realmente meravigliosi per affrontare tutto questo".

Il lungometraggio

George Clooney è impegnato alla regia di The Boys in the Boat, mentre Mark L. Smith ha firmato la sceneggiatura.

Il protagonista sarà Callum Turner e nel cast ci saranno anche Joel Edgerton, Chris Diamantopoulos, Jack Mulhern, Sam Strike, Luke Slattery, Thomas Elms, Tom Varey, Bruce Herbelin-Earle, Wil Coban, James Wolk, Hadley Robinson, e Courtney Henggeler.