Erano ragazzi in barca: trama, cast e storia vera del film di George Clooney stasera su Rai 3

Questa sera andrà in onda su Rai 3 l'ultimo film da regista di George Clooney, tratto da una storia vera e con protagonisti Joel Edgerton e Callum Turner

Va in onda stasera su Rai 3 Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat), il film diretto da George Clooney che racconta una straordinaria storia di sport, riscatto e determinazione.

Ambientata durante la Grande Depressione, la pellicola porta sullo schermo un gruppo di giovani outsider destinati a entrare nella storia olimpica.

Erano ragazzi in barca: una scena del film

Erano ragazzi in barca, la trama completa del film

Nel pieno della Grande Depressione, un gruppo di studenti dell'Università di Washington, provenienti da famiglie operaie e segnate dalla povertà, si unisce nella squadra di canottaggio con l'obiettivo di conquistare un posto alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Allenati con rigore dal coach Al Ulbrickson e sostenuti dal costruttore di barche George Pocock, i ragazzi affrontano sacrifici, allenamenti estenuanti e tensioni personali, spinti da una determinazione che supera ogni aspettativa. In un'America ferita dalla crisi economica e in un mondo sull'orlo del conflitto, la loro impresa sportiva diventa simbolo di speranza e resistenza, mentre si preparano a sfidare i favoriti tedeschi sotto lo sguardo di Adolf Hitler.

Erano ragazzi in barca: una scena del film

Joel Edgerton e il resto del cast

Nel cast del film spicca Joel Edgerton, che interpreta l'allenatore della squadra, figura chiave nella formazione dei giovani atleti.

Accanto a lui troviamo Callum Turner nel ruolo del protagonista Joe Rantz, uno dei membri più determinati del team. Completano il cast attori come Hadley Robinson, oltre a un gruppo di giovani interpreti che danno vita ai componenti della squadra di canottaggio.

Erano ragazzi in barca: una scena del film

Il film di George Clooney è tratto da una storia vera

Uno degli aspetti più affascinanti di Erano ragazzi in barca è il fatto che la vicenda raccontata sullo schermo è realmente accaduta. Il film si ispira al libro di Daniel James Brown, che ricostruisce in modo dettagliato la storia della squadra di canottaggio dell'Università di Washington protagonista di un'impresa destinata a entrare nella leggenda dello sport.

Al centro del racconto c'è la figura di Joe Rantz, giovane cresciuto in condizioni difficili, segnato da un'infanzia complicata e da una forte instabilità familiare. Proprio attraverso il canottaggio, Rantz riesce a trovare una direzione nella vita, diventando uno degli elementi chiave dell'equipaggio.

La squadra, composta da ragazzi della classe operaia, riuscì a qualificarsi per le Olimpiadi di Berlino 1936, in un contesto storico estremamente delicato. Quelle Olimpiadi, infatti, si svolsero nella Germania nazista guidata da Adolf Hitler e furono utilizzate come strumento di propaganda politica.

Quanto dura e come guardare Erano ragazzi in barca

La durata del film è di circa 2 ore e 4 minuti. L'anno successivo all'uscita al cinema nel 2023, Erano ragazzi in barca è arrivato anche in streaming ed è stato distribuito in Italia su diverse piattaforme digitali.

Stasera il film viene trasmesso in chiaro su Rai 3 alle 21:20, offrendo al pubblico l'occasione di recuperare una storia emozionante di sport e resilienza.