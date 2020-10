The Boys 3, Eric Kripke: "Vi prometto sesso, violenza e parolacce"

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha anticipato il contenuto della terza stagione della serie Amazon che si profila fottutamente folle.

Dopo un finale coi fuochi d'artificio, i fan di The Boys attendono con ansia la terza stagione della serie Amazon prime Video che lo showrunner Eric Kripke promette essere fottutamente folle.

The Boys 2: I Sette in una scena della nuova stagione

Da quanto sappiamo finora, le riprese di The Boys 3 dovrebbero prendere il via a inizio 2021. Jensen Ackles farà il suo ingresso nel cast nel ruolo del cattivissimo super Soldier Boy, procurando un sacco di guai a Hughie e Patriota. Domenica sera il creatore della serie Eric Kripke ha risposto alle domande dei fan su Twitter fornendo alcune gustose anticipazioni.

"La terza stagione sarà fottutamente folle" ha svelato Kripke. "Come nel primo episodio, nei primi 10 minuti de primo episodio ci sarà una sequenza incredibile. Non posso anticiparvi niente, ma ogni volta che ne parliamo mi copro la bocca, è davvero folle. Approfondiremo anche l'evoluzione dei personaggi, ma preparatevi alla follia."

Kripke ha, inoltre, anticipato i primi dettagli del personaggio di Jensen Ackles, Soldier Boy, che a quanto sappiamo è una sorta di Parodia di Captain America, almeno nella versione a fumetti:

"Non posso dire molto su Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, a eccezione del fatto che dirà un sacco di parolacce e farà cose molto brutte. Potrebbe esserci o non esserci del sesso, e lui è in giro fin dalla Seconda Guerra Mondiale, è un pilastro della Vought, ne ha visto l'evoluzione nel corso dei decenni. Posso dire che ci saranno sesso, violenza e parolacce."