The Boys, confermato: un personaggio delle prime stagioni farà ritorno per il gran finale

Mentre siamo ancora a metà della quarta stagione di The Boys, è stato appena confermato che uno dei personaggi dei vecchi episodi della serie farà il suo grande ritorno in scena nella prossimo stagione.

Paul Reiser è pronto a riprendere il suo ruolo di The Legend nella quinta e ultima stagione di The Boys, anche se nemmeno Reiser ha idea di cosa farà effettivamente il personaggio nello show.

Impegnato nella promozione di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, Reiser ha ammesso di aver discusso un suo ritorno per l'ultima stagione della serie di successo di Prime Video e che, per quanto ne sa, stanno scrivendo qualcosa in grado di includere il suo personaggio.

The Boys: Paul Reiser è La Leggenda

Chi è il personaggio di Paul Reiser?

The Legend è un personaggio ricorrente della serie, apparso per la prima volta nella terza stagione. Era il vicepresidente senior della gestione degli eroi per la Vought American, il predecessore di Madelyn Stillwell, e colui che ha stabilito quale dovesse essere la più grande responsabilità del loro lavoro: coprire i supereroi della Vought.

Alla fine ha lasciato quell'incarico, in parte perché credeva nella vera promessa dei supereroi, cosa che lo ha portato a lavorare per un breve periodo con i Boys, anche se ad oggi non gli piace né si fida di Billy Butcher.

"Sì, se ne è parlato. Credo che stiano scrivendo qualcosa per me", ha confermato Reiser. "_È stato molto divertente, non è il mio genere di show, ma quando mi è stato offerto il ruolo in The Boys, non solo non l'avevo visto, ma non ne avevo nemmeno sentito parlare_.

The Boys 5, l'autore ha brutte notizie per i fan: "Sempre stato nei miei piani"

Reiser però non ha avuto esitazioni ad accettare il ruolo: "In breve tempo ho capito che non lo stavano allungando solo per il gusto di farlo: è proprio questo il punto; è esagerato, violento, divertente e intelligente. E il ruolo era molto stuzzicante. Ho chiesto: 'Come si chiama il tizio?' e mi hanno risposto: 'La leggenda', e io ho pensato: 'Sono dei vostri'".