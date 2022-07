The Boys: il cast svela in un video il titolo dello spinoff

The Boys ha dato vita a una serie spinoff e un nuovo video svela il titolo del progetto: Gen V.

Nel filmato i protagonisti, dopo aver condiviso l'aggiornamento, hanno assicurato che il progetto avrà tutte le caratteristiche che hanno portato al successo lo show originale, oltre ad avere amore, relazioni, azione e supereroi, ormoni, dramma e misteri.

La serie spinoff è attualmente in fase di produzione e sarà collegata alla terza di The Boys, come confermato anche dallo showrunner Eric Kripke che, dopo il season finale, ha sottolineato che gli autori hanno gettato le basi per il progetto con al centro una nuova generazione di Super i cui eventi, in parte, saranno ambientati proprio nello stesso periodo della storia che ha avuto tra i suoi protagonisti Soldatino e Patriota.

Lo spinoff di The Boys, che è attualmente in produzione, è descritto come una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite di superuomini ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per i migliori contratti nelle migliori città. Lo spinoff sarà a metà tra un college show e Hunger Games, con tutta la carica satirica della serie regular. Il cast dello show comprende anche London Thor, Derek Luh, Shelley Conn, Asa Germann, Chance Perdomo, Maddie Phillips, Lizzie Broadway, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi e Jaz Sinclair.