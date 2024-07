The Boys, Antony Starr: "Ecco come è nato il feticismo di Patriota per il latte"

L'attore ha raccontato come è stato creato il feticismo del villain della serie, che in questi giorni è su Prime Video con la quarta stagione

La star di The Boys Antony Starr ha parlato recentemente dell'inaspettato feticismo per il latte del suo personaggio nella serie, Patriota, emerso nella prima stagione e divenuto da allora uno degli ammiccamenti più umoristici rivolti ai fan più accaniti.

L'apice di questa stranezza del villain viene raggiunta nell'episodio della terza stagione "Here Comes a Candle to Light You to Bed", quando Patriota trova una mucca in una fattoria, la munge e beve il latte direttamente dal secchio.

"Ricordo che era una caratteristica emersa già nei copioni; il merito è tutto del team di sceneggiatori, perché era davvero strano", ha ricordato l'attore nel corso di un'intervista a Rolling Stone. "È iniziato con una visione a raggi X di Madelyn Stillwell (interpretata da Elisabeth Shue) mentre allattava, e io che mi struggevo in quel modo e avevo un rapporto geloso con quel bambino. E poi, all'inizio della seconda stagione, ho trovato un po' del suo... voglio dire, Patriota ha trovato un po' del suo latte materno in un congelatore, lo ha usato come laser, lo ha riscaldato, lo ha bevuto e si è fatto beccare".

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Starr ha continuato: "Era davvero divertente e anche strano, e credo di aver mandato un'e-mail a Eric dopo quella scena dicendo: 'Amico, dobbiamo mettere più latte possibile in questo show. Sarà come una firma. Dobbiamo farlo'. E lui: 'Sono già un passo avanti a te, fratello. Lo sto mettendo dappertutto'. E così ora, ogni volta che ne abbiamo l'occasione, viene fuori l'espediente del latte. E non dobbiamo nemmeno farci niente. Se mi limito a guardare qualcuno e a sorseggiare il latte, è già un colpo di scena. È diventata una cosa molto divertente. I fan l'hanno apprezzata molto. E si sono divertiti".

The Boys 4, lo showrunner anticipa il futuro di Ryan: "Due Patriota non si possono battere"

Patriota è il sinistro leader di un gruppo di supereroi di fama mondiale sostenuti da una corporazione corrotta. L'attore neozelandese ha anche accennato al paragone tra il personaggio del "narcisista psicopatico" e Donald Trump. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Boys 4.

"È interessante perché è una cosa che è venuta fuori spesso. Per me è un po' un depistaggio perché se fossimo rimasti strettamente in quella corsia, il personaggio sarebbe stato monodimensionale o bidimensionale, mentre noi volevamo creare qualcosa di più stratificato", ha spiegato.