The Boys è ancora un successo: Prime Video svela gli ascolti record della Stagione 4

La quarta stagione della serie si è conclusa registrando un ulteriore successo, confermando The Boys come uno degli show più visti di sempre

La quarta stagione di The Boys ha registrato più di 55 milioni di spettatori in tutto il mondo dalla premiere del 13 giugno scorso, come ha rivelato la stessa Prime Video.

Questa cifra si riferisce ai 39 giorni di visione dopo la diffusione dei primi tre episodi della stagione, che si sono conclusi il 21 luglio, quindi comprendono anche il finale di stagione diffuso il 18 luglio scorso.

Questo risultato segna la terza stagione consecutiva di crescita di spettatori a livello globale per la serie satirica sui supereroi, con Prime Video che ha dichiarato che l'attuale audience della Stagione 4 di The Boys ha superato del 20% l'audience della passata stagione, prendendo in esame un periodo analogo di riferimento.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Dopo la première di quella che sarà la penultima stagione prima della conclusiva Stagione 5, Amazon ha riferito che nei primi quattro giorni di streaming è stato registrato un aumento del 21% di spettatori rispetto al debutto della Stagione 3 nello stesso periodo di tempo, anche se non sono state fornite cifre esatte.

Secondo l'annuncio di Amazon, la quarta stagione di The Boys è ora la quarta serie televisiva di Prime Video più vista di tutti i tempi, dietro solo a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout e alla prima stagione di Reacher.

Il 60% degli spettatori di questi ultimi episodi si trovava al di fuori degli Stati Uniti, secondo Amazon, con ottime performance nel Regno Unito, Brasile, India, Germania, Canada, Francia, Messico, Spagna e Italia. La stagione ha raggiunto la prima posizione nella Top di Prime Video in oltre 170 Paesi durante la sua messa in onda.