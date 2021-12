The Boys: Amazon Prime Video annuncia la serie animata spinoff Diabolical

Il team di The Boys annucia l'arrivo della serie animata spinoff Diabolical, otto episodi davvero fuori di testa in arrivo su prime Video a inizio 2022.

Amazon Prime Video ha annunciato l'arrivo di uno spinoff di The Boys intitolato Diabolical. Si tratta di una serie antologica animata in otto episodi ambientata nello stesso universo dello show.

La produzione del nuovo show è stata confermata in un videomessaggio dall'attore Karl Urban, che interpreta Billy Butcher in The Boys, pubblicato durante uno dei panel virtuali della Comic-Con Experience 2021 di Amazon Prime Video.

"Non c'è dubbio che voi ragazzi siate i più grandi fan del mondo", ha dichiarato Urban nell'annuncio. "Per ringraziarti, abbiamo una piccola sorpresa per voi che uscirà all'inizio del prossimo anno... I produttori Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg hanno chiesto ad alcuni dei loro colleghi di preparare otto episodi animati deliziosamente unici, contorti, ambientati nel mondo di The Boys".

Diabolical vedrà la partecipazione di talenti come Awkwafina, Garth Ennis, Eliot and Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler. Seth Rogen ed Evan Goldberg si occuperanno della sceneggiatura dello show.

The Boys 3 esplorerà la Vought negli anni '60, '70 e '80

"Sorpresa! Abbiamo quasi ultimato otto episodi della nostra serie animata Diabolical", ha dichiarato il produttore esecutivo Eric Kripke in un messaggio diffuso da Variety. "Abbiamo riunito alcuni creativi incredibili e abbiamo dato loro una regola... sto scherzando, non ci sono regole. Hanno fatto saltare il banco offrendo otto episodi completamente inaspettati, divertenti, scioccanti, cruenti, commoventi ed emotivi. Pensate che The Boys sia folle? Aspettate di vedere questo."

Rogen e Goldberg hanno aggiunto: "Da quando abbiamo visto il film d'animazione The Animatrix, una serie di cortometraggi animati ambientati nell'universo di The Matrix, abbiamo voluto copiare l'idea. Oggi quel sogno si è avverato".

In attesa di conoscere la data di uscita di The Boys 3, le prime due stagioni della serie sono disponibili su Amazon Prime Video.