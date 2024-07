The Boys, Amazon si difende: "L'episodio sull'assassinio è stato girato molto prima dell'attentato a Trump"

Amazon Prime Video ha aggiunto una clausola di esclusione di responsabilità al finale della quarta stagione di The Boys, uscito giovedì, che contiene analogie con l'attentato all'ex presidente Donald Trump avvenuto nel fine settimana e che ha causato la morte di due persone, tra cui l'uomo armato.

"Il finale di stagione di The Boys contiene scene di violenza politica fittizia, che alcuni spettatori potrebbero trovare inquietanti, soprattutto alla luce delle ferite e della tragica perdita di vite umane subite durante l'attentato all'ex presidente Trump", si legge in una dichiarazione dello streamer pubblicata sugli account ufficiali di Prime Video e di The Boys sui social media in concomitanza con l'uscita dell'episodio alla mezzanotte di giovedì.

"The Boys è una serie fittizia che è stata girata nel 2023, e qualsiasi scena o trama simile a questi eventi reali è casuale e non intenzionale", continua il comunicato, che poi conclude e chiarisce: "Amazon, Sony Pictures Television e i produttori di The Boys rifiutano, con la massima fermezza, qualsiasi tipo di violenza nel mondo reale".

L'episodio in questione

L'ottavo episodio della quarta stagione era precedentemente intitolato "Assassination Run" ed è stato rinominato semplicemente "Season Four Finale".

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

Pur non spoilerando la trama dell'episodio, ecco la descrizione ufficiale di Amazon: "È il 6 gennaio quando il Congresso certifica i risultati delle elezioni per rendere ufficialmente Bob Singer Presidente e Victoria Neuman suo Vicepresidente. Ma quando Patriota rivela la verità su Neuman in diretta TV, il Congresso - e l'intera nazione - vanno in subbuglio. Nel frattempo, i Ragazzi cercano di proteggere Singer dall'assassinio, senza rendersi conto che l'assassino è più vicino di quanto pensino. Annie lotta per capire chi è veramente Annie January e per liberarsi dalla prigionia. E quando Butcher fa il suo ultimo tentativo di convincere Ryan a lasciare Patriota, le cose vanno terribilmente male, facendo sì che Butcher abbracci il mostro che è in lui - e niente sarà più lo stesso".

L'antitrumpismo del creatore di The Boys

Il creatore e showrunner Eric Kripke ha parlato con THR, in vista della quarta stagione, di come la sua satira cupamente comica abbia sempre avuto a che fare con il trumpismo. L'ultima stagione ha preso in giro le elezioni presidenziali, e Kripke ha commentato l'agenda sociale dello show.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

"Quando Seth [Rogen], Evan [Goldberg] e io l'abbiamo proposto, era il 2016", ha spiegato a proposito della storia dell'origine della serie. "Volevamo solo fare una versione molto realistica di uno show di supereroi, in cui i supereroi sono celebrità che si comportano male. Trump era l'uomo che tutti credevamo che non sarebbe mai diventato presidente. La sua elezione è stata una metafora che ci diceva qualcosa di più sul mondo attuale. Improvvisamente, stavamo raccontando una storia sull'intersezione tra celebrità e autoritarismo e su come i social media e l'intrattenimento vengono usati per vendere il fascismo. Siamo proprio nell'occhio del ciclone. E una volta che ce ne siamo resi conto, ho sentito l'obbligo di andare in quella direzione il più possibile".

Nel commentare il modo in cui ogni stagione contiene parallelismi con la vita reale, Kripke ha spiegato che scrivono le stagioni quasi due anni prima della loro uscita, ben prima del ciclo di notizie della vita reale che sembrano prevedere costantemente.

"Ancora una volta scopriremo che le notizie riflettono accuratamente ciò di cui stiamo parlando", ha detto, citando la trama della première della quarta stagione che prevede il processo al personaggio di Trump, Patriota (interpretato da Antony Starr). "Sapevo che sarebbe uscito durante il processo a Trump? Certo che no. Ma scriviamo ciò di cui abbiamo paura o per cui siamo incazzati".