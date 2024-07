The Boys 4: ecco il buco di trama che riguarda Patriota impossibile da ignorare

L'ultimo episodio di The Boys arrivato in streaming, "Dirty Business", sembra indeciso su quanto sia effettivamente efficace uno dei superpoteri di Patriota, dato che la puntata mostra vari personaggi che si avvicinano al personaggio di Antony Starr con diversi livelli di cautela.

Tornando a svolgere un altro ruolo importante nel cast della quarta stagione della serie, le capacità sovrumane di Patriota sono temibili come sempre. Sebbene nessuno si azzardi a mettere in discussione direttamente la sua parola, lo show ha rivelato un modo incredibilmente facile per aggirarlo, ma che potrebbe non avere senso.

Alcune abilità, come i poteri di Starlight, sono un po' vaghe ed è quindi difficile capire di cosa sia veramente capace. D'altra parte, quelli di Patriota sono ben noti ai fan dei fumetti e dei cinecomic in generale. Di conseguenza, è più facile godersi le sue scene, sapendo bene come e quando potrebbe abbattere coloro che si oppongono a lui.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

C'è un'incongruenza evidente nella Stagione 4?

L'ultimo episodio di The Boys, però, confonde le acque evidenziando le incongruenze relative a una delle abilità meno note di Patriota. Terrorizzato dall'idea di essere scoperto come talpa della Vought International, A-Train si precipita a Toronto e chiama Marvin. Per spiegare a MM il motivo per cui ha lasciato il Paese, dice: "Così [possono] parlare".

The Boys 4, lo showrunner contro i fan: "Il nostro show è woke? Guardate qualcos'altro"

L'implicazione è che il velocista si sia allontanato così tanto da New York perché temeva che l'udito potenziato di Patriota sarebbe stato in grado di captare la conversazione se fosse stato più vicino. Potrebbe trattarsi di una reazione eccessiva da parte di A-Train, soprattutto se si considera che lo stesso MM è ancora a New York dall'altro capo della chiamata. Tuttavia, dimostra la paura per l'udito di Patriota.

Stranamente, proprio nello stesso episodio, MM si infiltra nella villa di Tek Knight con Annie e Kimiko, mentre Patriota è lì a fare la corte ai politici. Non sono tranquilli quando si muovono per la casa, per quanto si sforzino di esserlo. Hanno alterchi fisici sia con Firecracker che con Sister Sage, con MM che addirittura spara a quest'ultima. Tuttavia, Patriota non sembra sentire nulla di tutto ciò, né si accorge della loro presenza nelle vicinanze. Quindi, l'episodio introduce un'enorme incongruenza riguardo alla capacità del personaggio di sentire effettivamente ogni cosa nelle vicinanze.