The Boys ha appena introdotto le sue versioni distorte di Spider-Man e Batman

Così come Patriota è la versione distorta di Superman, The Boys ha appena presentato anche le proprie interpretazioni di altri celebri supereroi

The Boys ha rivelato la sua interpretazione distorta della storia di Batman, ed è una versione del Cavaliere Oscuro che i fan non dimenticheranno tanto presto. Nell'ultimo episodio della quarta stagione c'è stato anche spazio per lo Spider-Man di questo universo.

Tek Knight (Derek Wilson) è stato introdotto nel corso dell'ultimo episodio arrivato in streaming su Prime Video come la versione targata The Boys di Batman, la cui presenza è stata citata in ogni stagione dello show.

Era il Batman del "Superman" di Patriota, anche se i due non hanno mai amato stare insieme. Tek Knight era apparso per la prima volta nella serie spinoff Gen V, come conduttore della serie true crime The Whole Truth di Vought, in cui ha usato le sue capacità sovrumane di deduzione (attraverso gli ipersensi) per determinare cosa fosse successo tra Marie Moreau e Golden Boy, una delle stelle nascenti di Vought che si era da poco suicidata.

La parodia di Batman targata The Boys

Durante l'episodio "Dirty Business" veniamo finalmente introdotti nel mondo di Tek Knight. L'eroe organizza una raccolta di fondi nella sua villa; si rivela spregevole quando parla con A-Train (Jessie T. Usher) di come i vecchi soldi della famiglia Knight provengano dall'attività di cattura degli schiavi, una chiara presa in giro della famiglia Wayne che aiutò la Underground Railroad).

Webweaver in The Boys 4

Viene anche presentata una versione della Bat-Caverna, la Tek-Cave, nella quale il personaggio introduce al pubblico anche la sua personalissima versione di Alfred, il maggiordomo. Ma non è tutto: nel corso della puntata debutta anche una versione distorta di Spider-Man!

Il personaggio di Marvin rivela che quella sera, a casa di Tek Knight, si terrà un raduno di importanti personalità politiche (e di supereroi) e che ha una fonte che gli ha passato l'informazione. Entra in scena Webweaver, che sembra non fare molto se non starsene tutto il giorno nel suo appartamento ricoperto di ragnatele e drogarsi.

Quando Marvin arriva con alcuni prodotti da far assaggiare a Webweaver, il supe è già parzialmente intossicato e gli chiede di aiutarlo a "prendere la sua medicina". Marvin accetta a malincuore, mettendosi nella condizione (insieme a tutti noi) di vedere qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere, che gli permette di mettere al tappeto Webweaver e di rubargli il costume in modo che Hughie possa fingersi lui alla festa della Federalist Society nella tenuta di Tek Knight.