The Boys 4: un membro del cast ha terminato le sue riprese

Simon Pegg, la star di Mission Impossibile, ha annunciato la fine delle sue riprese per The Boys 4. L'attore ha infatti condiviso attraverso il suo profilo Instagram accompagnando il saluto con una fotografia che ritrae il logo dei Vought Studios. Le riprese di questa quarta stagione continueranno per tutti gli altri membri del cast promettendo una delle stagioni più folli di sempre.

"Questa è la mia conclusione per la nuova stagione di @theboystv. É stato più divertente di un clistere pieno di composto V. Sono così orgoglioso di far parte di questo incredibile show. Mi mancheranno tutti. La stagione 4 sarà PAZZESCA!!!", si legge nella didascalia scritta da Simon Pegg in occasione del suo saluto a The Boys 4.

Il personaggio di Pegg ha giocato un ruolo più centrale all'inizio della serie per poi comparire sempre meno. In base a quello che sappiamo fino ad ora in The Boys 4 vedremo la madre di Hughie riunirsi con suo figlio dopo anni di assenza, dato che lo aveva abbandonato col padre quando aveva sei anni, approfondendo un minimo anche il contesto familiare del protagonista.

The Boys, Giancarlo Esposito anticipa il suo ritorno nella stagione 4?

Ad agosto abbiamo visto iniziare le riprese di The Boys 4, preannunciando che in questa stagione avrebbero osato ancora di più rispetto al passato. Nel cast ritroviamo Tomer Capone, Laz Alonso, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Chace Crawford, Karl Urban, Jesse T. Usher e Colby Minifie.