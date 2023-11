The Boys 4: primo sguardo nei character poster, Patriota vince e Butcher perde le elezioni

Prime Video ha annunciato che The Boys 4 farà ritorno in streaming nel 2024 e ha fornito un primo sguardo a due personaggi chiave dello show, Patriota e Billy Butcher, in due character poster che li vedono alla fine di uno scontro (elettorale).

È già stato confermato che la quarta stagione ripartirà dal finale della terza, con Patriota (Antony Starr) schierato con la candidata alla vicepresidenza Victoria Neuman (Claudia Doumit) e col suo socio, il candidato presidenziale Robert Singer (Jim Beaver).

In netto contrasto, vediamo anche un Billy Butcher (Karl Urban) dall'aria abbattuta, che ha chiaramente subito una grave battuta d'arresto.

I progetti per Butcher

"Quando stavano realizzando il finale della terza stagione, eravamo già abbastanza avanti con i progetti per Butcher nella quarta stagione", ha detto lo showrunner Eric Kripke in una recente intervista con Variety. "Sapevamo di volere che il virus fosse una parte importante della quarta stagione, e sapevamo di volere che Butcher ne fosse consapevole. È diventato un po' complicato, perché come possiamo dimostrare che lui lo sappia senza che si tratti solo di parole? È venuta fuori l'idea che probabilmente non dovrebbe accadere in The Boys, ma dovrebbe accadere in Gen V. "

Kripke ha proseguito: "Il valore di avere due stanze degli sceneggiatori coordinate è che la nostra stanza ha portato l'idea alla stanza di Gen V che ha proposto, 'Possiamo mettere Butcher alla fine per risolvere la questione del virus?' È stato davvero bello, perché funge da preambolo a quello che accadrà dopo. E Karl e Ant erano entrambi disposti a venire nei loro giorni liberi per lavorare nell'altro show. Ma la parte di Patriota è stata ideata dal team di Michele".

Che cosa accadrà nella quarta stagione?

I dettagli specifici della trama della quarta stagione di The Boys sono ancora nascosti, ma sappiamo che le nuove reclute includeranno Susan Heyward nei panni di Sorella Sage e Valorie Curry nei panni di Petardo. Cameron Crovertti (Ryan) è stato promosso a personaggio regolare, il che non sorprende dopo la sinistra scena nel finale della terza stagione.

Erik Kripke ha confermato di recente che The Boys non finirà con la quarta stagione.