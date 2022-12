The Boys 4: Jensen Ackles vorrebbe tornare nei panni di Soldatino

Dopo il grande successo della sua terza stagione, i fan di tutto il mondo restano in attesa di The Boys 4, e in particolare, si chiedono se rivedranno il personaggio di Soldatino interpretato da Jensen Ackles, che nel frattempo rende noto sui social cosa vuole per Natale...

L'attore di Supernatural Jensen Ackles - che nello show di Amazon interpreta il peculiare personaggio di Soldatino (Soldier Boy) - ha infatti ha recentemente stuzzicato i fan con un post sul suo profilo Instagram, pubblicato in occasione delle feste: "Non vedo l'ora di rimettermi quel costume", scrive Jensen Ackles, "Questo è il mio desiderio di Natale".

La conferma in merito a una quarta stagione di The Boys è arrivata ancor prima della sua ultima chiusura. Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di questa folle e geniale serie tv? Rivedremo davvero Soldatino come sembrano indicare tutti gli indizi?

The Boys 4: Rosemarie DeWitt sarà la madre assente di Hughie

"Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, sapevamo che lo show sarebbe diventato ancora più audace. Un'impresa impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy", ha detto Vernon Sanders, capo della televisione globale, Amazon Studios, come riporta Comicbook.

"The Boys continua a spingersi oltre i confini della sua narrazione pur essendo incessantemente divertente e satirico nei confronti della nostra realtà. Questo mondo stilizzato ha un'incredibile portata globale, e il pubblico nel weekend di apertura ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che ha generato questo franchise per Prime Video, e non vediamo l'ora di portare più The Boys ai nostri clienti".